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Fashion İzmir’de moda rüzgarı esti

YAŞAM 25.11.2023, 09:49
Fashion İzmir’de moda rüzgarı esti

IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, ticari faaliyetlerin yanı sıra markaların yeni sezon koleksiyonlarını sergilediği defileleriyle tam bir moda şölenine sahne oldu.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin ünlü modelleri Özge Ulusoy, Demet Şener, Ivana Sert, Sema Şimşek gibi isimler İzmir’de ve IF Wedding Fashion İzmir podyumunda olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde düzenlenen fuarda, Türkiye’nin 11 şehrinden ve yedi ülkeden abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarından 228 katılımcı yer alıyor. Fuar boyunca pek çok defile de gerçekleştiriliyor. IF Wedding Fashion İzmir, markaların yeni sezon koleksiyonlarını sergilediği, birbirinden şık tasarımların kendine yer bulduğu defilelerle tam bir moda şovuna dönüştü. Birbirinden güzel gelinlik, damatlık ve abiye modellerinin sergilendiği tasarımlar, fuarizmir’de özel olarak oluşturulan defile alanında sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.  

Fuarın ikinci ve üçüncü gününde 10 defile gerçekleştirildi. İkinci günde Miss Lioness, World of The Fashion, In Couture, Wedding Style defileleri üçüncü günde ise Mix Brand Fashion Show, Cinderella, Ozzo Kids, Alamo defileleri ve Enes Yolcu Performans Defilesi izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Beyaz ve siyah rengin yanı sıra kıyafetlerde sarı ve yeşil renklerin ağırlığı dikkat çekti. Defilelerde Özge Ulusoy, Demet Şener, Ivana Sert, Sema Şimşek, Sezgi Sena Akay, Ece Gürsel, Wilma Elles, Şebnem Shefer, Gizem Özdilli, Simge Tertemiz, Begüm Özbek, Alona Kral, Açelya Kartal gibi ünlü mankenler de yer aldı. Ozzo Kids defilesinde podyumda yer alan küçük modeller de izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. 

Ünlü modeller ile bir araya gelen İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “IF Wedding Fashion İzmir Fuarı aynı zamanda Avrupa’nın en büyük moda şovu. Tüm modellerimize, tasarımcılarımıza, koreograflarımıza ve markalarımıza İzmir’e geldikleri, bu podyumda oldukları, bize bir moda şöleni sundukları için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel defileler sundular. Gelecek yıl da görüşmek üzere” dedi.

Tasarımcı Erkan Yılmaz’ın World of The Fashion defilesinde giydiği elbisenin ayağına takılması sonucu talihsiz bir kaza yaşayan Sema Şimşek’e en büyük desteği izleyiciler ve manken arkadaşları verdi. 31 yıllık meslek hayatı boyunca böyle bir şeyin ilk kez başına geldiğini belirten Şimşek, “Bu arkadaşlık yıllara dayanıyor. Meslek hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi. Arkadaşlarım, podyumda da kuliste de çok destek oldular. Ailelerimizden çok birbirimizi gördük, kardeş gibiyiz hepimiz. Destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu. 15 yıldır IF Wedding Fashion İzmir podyumlarında olduğunu dile getiren Özge Ulusoy, “Her yıl geliyoruz ve burada olmaktan çok mutluyuz. Bu yıl 15. yılım ve her yıl burada olmak, İzmir’de olmak her zaman çok güzel, daha sık gelelim istiyoruz” dedi. 

Demet Şener, “Çok mutluyum, bu güzel podyumda yürüme imkânı verenlere gerçekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı görmek çok keyifli, İzmir harika bir şehir” derken podyumda her zaman ilk günkü heyecanla yer aldığını dile getirdi. Şener, “Her zaman ilk günkü heyecan, hep taşıyoruz. Heyecan olmadığı yerde işinizi sevmiyorsunuz demektir. 20 yıl, 30 yıl ne kadar zaman geçerse geçsin hala heyecanlanıyorsak işinizi ne kadar sevdiğinizin göstergesidir” diye konuştu. 

Ivana Sert de çoğu zaman İzmir Urla’da olduğunu hatırlatarak, “Burada olmak her zaman çok güzel. Urla gelini olarak çok daha sık sık gelmeye başladım. Organizasyon da çok güzel, tasarımcı gözüyle de bakıyorum kıyafetleri de çok beğendim. Yurtdışından da tasarımcılarımız var, çok büyük emek var. İZFAŞ, Duman Ajans ve Erkan Yılmaz en güzel şekilde organizasyonu gerçekleştirdi. Teşekkür ediyorum” dedi.

ANNE OLDUKTAN 6 HAFTA SONRA PODYUMDA

Kısa süre önce üçüncü kez anne olan Wilma Elles, “Altı hafta geçti doğumdan sonra, bu kıyafetin içine sığdığım için çok mutluyum. Formumu kazanmak için çok çaba sarfettim. Yılın defilesi gibi hissettim her şey çok görkemli, kıyafetler, mankenler, arkadaşlarımız. Her şey çok güzeldi” diyerek duygularını dile getirdi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir; T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (İEOSB), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği (MTK), İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İZTERKON), İzmir Moda Tasarımcıları Derneği  (İMOD) destekleriyle gerçekleştiriliyor.

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