Fas İstanbul Başkonsolosu'ndan Manisa'ya ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Errami’yi makamında konuk etti.MANİSA (İGFA) - Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Errami, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanları Nursel Ustamehmetoğlu ve Azmi Açıkdil de yer aldı. Başkan Cengiz Ergün, Başkonsolos Errami’ye Manisa hakkında bilgiler verdi.

Manisa’nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, Manisa’nın şehzadelerin yetiştiği önemli bir şehir olduğunun bilgisini verirken, Başkonsolos Errami’ye Manisa Bezi dokumasından özel olarak yapılmış olan kaftan, Manisa’nın önemli tarım ürünleri arasında yer alan zeytin ve zeytinyağı, uluslararası festivale konu olan Mesir Macunu hediye etti. Başkan Ergün, ziyarette yapılan karşılıklı görüşmeler sonunda Fas’ın bir şehri ile kardeş şehir olabileceklerini belirterek bunun için çalışma yapabileceklerini kaydetti.

Bu sene 484’üncüsü yapılacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne de Errami’yi davet eden Başkan Ergün, kendilerini Manisa’da ağırlamaktan mutlu olacaklarını söyledi.

Kendisini kabul ettiği için teşekkürlerini ileten Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Errami, kardeş şehir için aklına hemen 3 şehir geldiğini bununla ilgili hemen çalışmalara başlayacaklarını belirterek, davet edildiği Manisa Mesir Macunu Festivali’ne katılmaktan da onur duyacağını ifade etti. Ziyaret kapsamında Başkonsolos Errami, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e özel olarak el yapımı dosya ve yine el yapımı deri evrak çantası hediyelerini takdim etti.