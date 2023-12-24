Faruk Çelik'in baba acısı

Bursa Milletvekilliği de yapan geçmiş dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in babası Yaşar Çelik, 105 yaşında hayatını kaybetti.BURSA (İGFA) - Devlet eski bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in babası Yaşar Çelik 105 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Çelik’in cenazesi 24 Aralık Pazar (bugün) ikindi namazına müteakip Yıldırım Beyazıt Camii’nden kılınacak cenaze namazı sonrasında Baruthane Mezarlığı’nda toprağa verilecek.