Farklı dinler ve diller Mardin'in zenginligidir

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Süryanilerin Vatandaşların Doğuş Bayramını Kutladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin'de Süryani Hristiyan vatandaşların ilk dini bayramı olan ve Hz. İsa´nın doğuşunu simgeleyen Doğuş Bayramı münasebetiyle Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Mort Şmuni Kilisesinde bayramlaşma törenine katılarak Süryani Hristiyan vatandaşların bayramını kutladı.

Kırklar kilisesine gelen Vali Tuncay Akkoyun’u Süryani Papazı Gabriel Akyüz ve Hristiyan vatandaşlarımız karşıladı.

Ziyarette yaptığı açıklamada Mardin'de farklı dinlere ve kültürlere mensup vatandaşlarımızın mevcudiyetini bir zenginlik olarak gördüğünü belirten Vali Akkoyun, “Yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşamanın sevincini paylaşıyoruz. Bu bayramlar kardeşliğimizin güçlenmesine, huzurun, barışın daha iyi yerleşmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Hristiyan vatandaşlarımızın Doğuş Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, Mardin Süryani Başpapazı Gabriel Akyüz, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Mardin Süryani Cemaati Yönetim Kurulu Üyeleri, Hristiyan Vatandaşlarımızın Yönetim Kurulu Başkanları, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Mustafa Gezer, İl Kültür Turizm Müdürü Ayhan Gök, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin katıldı.