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Farkındalık çizgileri Dokuz Eylül'de sergiye çıktı

YAŞAM 04.11.2022, 13:57
Farkındalık çizgileri Dokuz Eylül'de sergiye çıktı

Türkiye Organ Nakli Vakfı ‘2. Uluslararası Organ Nakli Karikatür Yarışması’nda derece giren eserler, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Fakültesi Fuaye Alanı’nda sergilendi.İZMİR (İGFA) - Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından düzenlenen ‘2. Uluslararası Organ Nakli Karikatür Yarışması’nda derece giren eserler, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Fakültesi Fuaye Alanı’nda sergilendi.

Sergi açılışına, DEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman,  İzmir İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Bozdemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldılar.

DEÜ’nün “Gönüllülük Çalışmaları” dersi kapsamında sorumluluk alan öğrenciler, sergi alanında İl Sağlık Müdürlüğü ile kurulan bağış standında görev alarak, organ naklinin önemine dikkat çektiler.

Açılışta konuşan DEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman, organ bağışında toplumsal farkındalığı artırmak için DEÜ Hemşirelik Fakültesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde projenin hayata geçirildiğini kaydetti. Duman, “İl Sağlık Müdürlüğü ile bu kapsamda projelerimize yaklaşık iki yıldır devam ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada organ nakli bekleyen hasta sayısı maalesef trajik bir biçimde artıyor. Nakil sayıları da artıyor ancak nakiller ihtiyacın yüzde 10'unu karşılamıyor. Fakültemizde Gönüllülük Çalışmaları dersimiz kapsamında öğrencilerimiz de sorumluluk alarak, organ bağışına karşı farkındalığı artırmayı hedefliyorlar. Ben Rektörlüğümüze, bu seçmeli ders havuzunu oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitimleri sırasında toplumsal sorunlara karşı farkındalığı geliştirmek adına bu gibi girişimlerde bulunmaları, sağlıkta sürdürülebilir stratejik hedeflerimiz kapsamında son derece önemli. Nakil bekleyen tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren eserler 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası boyunca DEÜ Hemşirelik Fakültesinde sergileneceği kaydedildi.

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