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'Fark Yaratanlar' belli oldu

YAŞAM 08.06.2023, 17:49
'Fark Yaratanlar' belli oldu

Sabancı Vakfı tarafından sürdürülen Fark Yaratanlar Programı’nın 14. Sezon lansmanı gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) -Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalar ile yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 14. Sezon Fark Yaratanları belli oldu.

Yeni sezon tanıtım etkinliği, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın katılımı ve Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de gerçekleştirildi. Etkinlikte, yeni sezonun 6 Fark Yaratanının yaşadıkları çevrelerdeki sorunları çözmek üzere geliştirdikleri çalışmalarla topluma umut ve cesaret aşılayan hikayeleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Kültürel mirası geleneksel ve antik oyunlarla aktaran ‘Oyun Atlası’ projesiyle Gökçen Göksel, görme ve işitme engelli olup, görme engellilerin günlük yaşama dair ihtiyaç duyabilecekleri ipuçları sunan ‘Körüz.biz' platformunu hayata geçiren Murat Kefeli, Türkiye’nin ilk ve tek kadınlar arası mezatı olan ‘Kadınlar Matinesi’ni kuran Nesteren Şencan Görgülü, öğrencilerin ve müzisyenlerin mesleki anlamda gelişmelerini sağlarken sanata erişimi kısıtlı olan çocukları da sanatla tanıştıran ‘Müzikist’ Derneği’nin kurucusu Onur Kahvecioğlu, çocukların meraklarından ve hayallerinden yola çıkarak basit malzemelerle köy okulunda yenilikçi öğrenme ortamları tasarlayan okul öncesi löğretmeni Rumeysa Çevlik, görme engellilere yönelik yapay zekâ temelli mobil uygulama olan ‘From Your Eyes’ geliştiricisi Zülal Tannur bu sezonun Fark Yaratan isimleri oldu.

Toplumda Fark Yaratanların hikayelerini görünür kılmanın önemini vurgulayan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Fark Yaratanlar Programı ile yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren isimleri Türkiye’ye tanıtmak amacıyla yola çıktık. Hedefimiz, toplumsal sorunlara duyarlı aktif vatandaşları görünür kılmak, takdir etmek ve toplumun her kesiminin haberdar olmasını sağlamaktı. Bu hedeflerimize ulaştığımızı görmek bizlere büyük bir itici güç ve motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar ülkemizin farklı şehirlerinden 210 ‘Fark Yaratan’ın ilham veren hikayelerini toplumun geniş kesimlerine ulaştırdık.  Fark Yaratanlar’ın videoları, Türkiye ve yurt dışında milyonlarca izlenme rakamına ulaştı. Bu videoları her izlediğimde bireylerin tamamen kendi inisiyatifiyleriyle harekete geçerek toplumda bir şeyleri değiştirmeyi başardıklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Evet, onlar problemi yerinde gördü ama şikayet etmek yerine cesaretle harekete geçti. Onlarla gurur duyuyoruz. Fark Yaratanların hikayelerini izlediğimde bu ülkenin her bireyinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyor ve geleceğe daha büyük bir inanç ve umutla bakıyorum. İyi ki bu derece değer katan bir programa imza atmışız diyorum.” dedi.

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