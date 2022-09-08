Fanta Fest Bursa’da coşkuyla izlendi

Türkiye’nin en büyük gezici müzik festivali Fanta Fest’in dokuzuncu konseri Bursa’da gerçekleşti.BURSA (İGFA) - İlk olarak 2001 yılında gerçekleşen ve kesintisiz olarak 14 yıl boyunca devam eden Fanta Fest’in uzun bir aradan sonra tekrar başlayan yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor.

Turne boyunca yaklaşık 250 bin müzik severi ağırlayan Fanta Fest, Bursa As Outlet’te ise yirmi bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Gün boyunca, DJ performansları, özel dans şovları gibi etkinliklerin yer aldığı Fanta Fest, akşam da Edis ve Gazapizm konserleri ile Bursalılara unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren şovları, sahne kostümü ve enerjisi ile bambaşka bir atmosfer yaratan Edis sevilen şarkısı “Arıyorum” ile konser alanını coşturdu.

Bursa’da olduğu için çok mutlu olduğunu söylerek konuşmasına başlayan Edis; “Aylardır bu anı bekliyorum. Birlikte çok güzel bir gece geçireceğiz. Çok heyecanlıyım ve sizler mükemmelsiniz. Eğlencemizle geceyi aydınlatalım” dedi.

Konuşmasının ardından yeni çıkan son teklisi Yalancı’yı seslendiren Edis, şarkıya özel tasarladığı dans kareografisini on binlerle birlikte gerçekleştirdi. Ünlü yıldız; “Martılar”, “Nirvana”, “Perişanım” gibi en beğenilen eserlerini sevenleriyle beraber hep bir ağızdan söyledi. Orkestrasına, dansçılarına, emeği geçen tüm ekiplere ve Fanta’ya teşekkür eden Edis, “Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar” diyerek performansını sonlandırdı.

Gençlerin yakından takip ettiği ve ülkemizin en sevilen rap müziği sanatçılarından Gazapizm, konserine beğenilen şarkısı İzaf’ı sahneye yerleştirilen bir kafesin içerisinde seslendirerek etkileyici bir performans sergiledi.