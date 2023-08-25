Falezlerde müzik ziyafeti sürüyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaz konserleri serisi ‘Falez Dinletileri’ devam ediyor. Her perşembe saat 20.00’de başlayan dinletilerde bu hafta Grup Ganjband sahne aldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin falez sahil bandında yer alan Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda Falez Dinletileri adıyla başlayan seride bu hafta Grup Ganjband sahne aldı.

Yediden yetmişe herkesin gönlünde yer etmiş şarkıların hep bir ağızdan söylediği dinleti, renkli görüntülere sahne oldu.

Çimlerin üzerinde minderine oturup müziğin tadını çıkaran gençlerden Neva Tanık, “Etkinliği ilk duyduğumuzda çok heyecanlandık hem evimize yakın hem de manzara ve ortam çok güzel” dedi.

Tanık, etkinliklerin ücretsiz olmasının gençler için büyük bir avantaj olduğunu da sözlerine ekledi.

Falez Dinletilerinde gelecek hafta, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Muratpaşa Belediyesi Gitar Orkestrası, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Muratpaşa Belediyesi Modern Dans Topluluğunun sahne alacak.