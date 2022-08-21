Eyyüp Nebi Sabır Evleri açıldı

Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dünyanın dördüncü inanç merkezi olarak kabul edilen Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesinin Viranşehir Eyyüpnebi Mahallesinde hayata geçirdiği ‘Eyyüp Nebi Sabır Evleri’ düzenlenen tören ile hizmete Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, aşkla, inançla ve sabırla halka hizmet ettiklerini söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Eyüp Nebi Mahallesi'nde konaklama ihtiyacının giderilmesi içi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Eyyüp Nebi Sabır Evleri’ hizmete açıldı.

açıldı. İnanç turizminde önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle TOKİ’den devralınarak yapımı tamamlanan 'Eyyüp Nebi Sabır Evleri' düzenlenen tören ile hizmete sunuldu.

Sabır dilemek için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelerek günlerce derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlarla konaklamak zorunda kalan vatandaşlar artık klimalı odalarda modern konaklama imkanına kavuştu.

45 bin metrekare alan üzerinde Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi, konaklama yerleri, aşevi, kütüphane, otopark ve 86 bağımsız bölüm yer alıyor. İklim şartlarına uygun olarak çevre düzenlemesi yapılan ‘Eyyüp Nebi Sabır Evleri’nin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Halil Özcan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanvekili Cuma Ağaç, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, ile çok sayıda davetli katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programında ilahiler seslendirildi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’HZ. EYYÜP SABIR TİMSALİDİR’’

Hz. Eyyüp Peygamberin sabır timsali olduğunu anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Burası mübarek topraklar. Burada iki tane sabır yatıyor. İki tane de sadakat yatıyor. Bir sabır Hz. Eyyüp Aleyhisselam, Hz. Eyyüp Aleyhisselam çok güzel hayatı varken önce malı gitti sabretti. Evladı gitti sabretti. Sonra sıhhati gitti sabretti. Ama bu sabırla birlikte sadakati kaybetmedi. Bir sabır daha var oda Rahime annemizdir. Hz. Eyyüp Aleyhisselam’ın her sıkıntısında yanı başında oldu. Oda bir sabır timsali. Hz. Eyyüp Aleyhisselam’ın hastalığında, çocuğunu kaybettiğinde ve mal varlığını kaybettiğinde hiçbir zaman yanında ayrılmadı. Hizmetinden ayrılmadı. Sadakatinden ayrılmadı o nedenle burada iki tane sabır var, 2 tane sadakat var, işte bu sadakat ve sabırdır ki Şanlıurfa’ya yansımış ve Şanlıurfalı insanının güzel olmasına vesile olmuştur’’ diye konuştu.

BAŞKAN BEYAZGÜL ‘’ŞANLIURFA SABIR VE SADAKATİN ŞEHRİDİR’’

Sabır ve Sadakatin en güzel örneklerinin Şanlıurfa’da yaşandığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Burası âtıl ve bakımsız bir yerdi ve neredeyse çökmek üzereydi. 86 tane yapı, bir de Yeşildirek’te yapılması beklenen kentsel dönüşüm evleri vardı. Orada bizim 7 dönüm yeşil alanımız vardı. Yeşil alanımızı verdik. Yeşildirek’teki kentsel dönüşüm yapılmasının önünü açtık. 86 tane evi aldık. Şimdi sabır evlerinin önünü açtık. Hz. Eyyüp Aleyhisselam burada yatar da Şanlıurfalı kadınlar evinde oturur mu, oturmaz gelecek burada Hz. Eyyüp Aleyhisselam makamını ziyaret edecek. Hz. Elyasa Peygamberin kabrini ziyaret edecek. Rahime Annemizin kabrini ziyaret edecek. Onun kokusunu alacak ve onun için buraya gelecek. Buraya geldiklerinde bizler onları burada misafir edeceğiz. Buzdolabı, Çamaşır makinası, halı ve klima ve her detayın içerisinde yer aldığı evleri hazırladık. Bu sabır evlerinden güzelce ziyaretlerini yapacaklar hem de dinlenmiş olacaklar. Biz sizlere ne kadar hizmet yapsak azdır. Bu topraklar Hz. Eyyüp Aleyhisselam’ın sabrını yaşamış, onun içindir ki Şanlıurfa’ya şunu diyoruz. Burası sevginin şehri, burası aşkın şehri, burası sabrın şehri, burası sadakatin şehridir. Biz bu yolları aşkla çıkmadık mı, beraber ıslanmadık mı, beraber yanmadık mı beraber tozunu toprağını yutmadık mı, işte beraber tozunu ve toprağını yuttuğumuz bu topraklara şimdi ne kadar hizmet edersek bizim mutluluğumuz o olmaktadır’’ dedi.

VİRANŞEHİR İLÇESİNİN 50 YILLIK SU SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Viranşehir İlçesinde yapılan yatırımları anlatan Başkan Beyazgül, bunlardan en önemlisinin içme suyu projesi olduğunun altını çizerek ‘’78 milyon liralık yatırımla Viranşehir ilçemizin 50 yıllık su sorununu çözüyoruz. Hayvan Pazarı sorununu çözüyoruz. Viranşehir Mezbaha projesi tamamlandı. Hayvan Borsası projesi tamamlandı. Viranşehir ilçemizin trafiğini rahatlatacak çevre yolunu açıyoruz. Çelik köprü yapımını tamamlıyoruz. Tren yolu parkı bir millet parkı büyüklüğünde Viranşehir 84 dönüm alan üzerinde ve bu ilçemizin akciğeri oldu. Viranşehir’de 457 bin 130 metrekare kilitli parke taşı döşedik. 100 bin metrekare sıcak asfalt serdik. Viranşehir Sanayi yolu altyapı çalışması tamamlandı. Viranşehir hastane yolu, Hal caddesi ve okullar bölgesi yolu asfalt oldu. Kırsal alanlarda yollarımızın yüzde 80’ni tamamladık. Şimdi bir kısmının alt yapısı tamamlanıyor. 2023’e girdiğimizde Viranşehir yol konuşmayacak. Viranşehir ilçesinde 22 kilometrelik beton yol yaptık. 768 kilometre stabilize yol yaptık. Eyyüp Nebi’de konaklama sorununu çözdük, Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi inşaatını müştereken tamamladık. Çiçek ve fidanlarımızı ürettik ve buralara ektik. Viranşehir ilçemize Gençlik Merkezi ile Kadın Destek Merkezini kurduk. Viranşehir’de belediye başkanımızın yaptığı etkinliklere ve konserlere destek verdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza medikal ve gıda desteği verdik. Viranşehir içme suyu isale hattı ve depo inşaat çalışmaları devam ediyor. 124 bin metre içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı döşedik. Enerji tedarik düzenlemesiyle akıllı sistemlerle tasarruf sağladık. 191 kuyu da çalışma yaptık. 503 adet üst yapı yaptık ve ŞUSKİ 8 bin 809 adet elektrik ve mekanik onarım çalışması yaptı’’ diye konuştu.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’VATANDAŞLARIMIZIN GÖNÜLLERİNE GİRDİK’’

Viranşehir İlçesinde yapılan yatırımlarla birlikte insanların gönüllerine girdiklerini ifade eden Başkan Beyazgül, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte Viranşehir olduklarını kaydederek ‘’Burada en önemlisi gönüllere dokunduk. En önemlisi insanlarımızla beraber olduk. El ele olduk, sevgi ile olduk, beraber olduk, birlikte olduk ve birlikte Viranşehir olduk’’ dedi.

VALİ AYHAN’DAN BAŞKAN BEYAZGÜL’E TEŞEKKÜR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Eyyüp Nebi Mahallesinde yaptığı ‘Eyyüp Nebi Sabır Evleri’nin inanç turizmine önemli derece katkı sağlayacağını ifade eden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ‘’Viranşehir ilçemiz için güzel bir hizmet. Her yapılan iş değerlidir. Güzeldir, emek vardır, alın teri vardır. Bunu takdir etmek, takip etmek ve teşekkür etmek herkesin boynunun borcu, dua etmek işin en güzelidir. Bir şehir değerlerini muhafaza ederek inşa olursa geleceğe daha güvenle bakar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde gerçekleşen Eyyüp Nebi Sabır Evlerinin açılışıyla şehrimize yeni bir değer ve potansiyel kazandırıldığının kanaatindeyim. Bölgemizdeki inanç turizmine önemli katkılar sağlayacak olan bu konutlar öncelikli olarak değerli büyüklerimizin hizmetinde olması çok anlamlıdır. Buda belediyeciliğin ve yeni dönem anlayışının bir ürünüdür. Yani sosyal devlet anlayışıdır. Şehrimize değer katan bu yatırımların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyorum’’ dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile Halil Özcan, yapılan çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanvekili Cuma Ağaç ile Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, açılış programında birer konuşma yaparak yapılan çalışmalardan hem vatandaşın hem de kendilerinin mutlu olduğunu söylediler.