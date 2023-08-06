Eyyam-ı bahur sıcaklarına dikkat!
Meteoroloji, Eyyam-ı bahur sıcakları nedeniyle Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edildiği,ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın(Pazar) sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana’nın kuzey ve doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 39°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75, Görüş: İyi.
|Takımlar
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|P
|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
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|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
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|20. Trabzonspor
|0
|0
|Takımlar
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Bandırmaspor
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|4. Bodrumspor
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|5. Boluspor
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|6. Çorum Belediyespor
|0
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|7. Erzurumspor
|0
|0
|8. Eyüpspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
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|11. Göztepe
|0
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|12. Keçiörengücü
|0
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|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Sakaryaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ümraniye
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|0
|Takımlar
|O
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Sheffield United
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
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|0
|Takımlar
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
|0
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|9. Girona
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|10. Granada
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|11. Las Palmas
|0
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|12. Mallorca
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|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
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