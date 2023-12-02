Eyüp Sabri Tuncer'den 'Yüzyıllık Buluşma Sergisi'

1923 yılında Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan hikayesi ile Eyüp Sabri Tuncer, 100.yılına özel hazırladığı ‘’Yüzyıllık Buluşma Sergisi’’nin açılışını Hafızaevi Müzesi’nde gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Bu sene 100.yılını kutlayan Eyüp Sabri Tuncer, “ikinci yüzyıla başlamanın onuruyla” sloganıyla yönettiği 100.yıl projeleri kapsamında “Yüzyıllık Buluşma” sergisini ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Kâmil Fırat’ın küratörlüğünde sunulan sergi, ziyaretçilere markanın logo serüveninden 100 yıllık büyüleyici hikayesine, özel cam şişe koleksiyonundan tarihi belgelerin sunumuna, kısa filmlere ve Eyüp Sabri Tuncer’in eşsiz parçalarından biri olan “İstiklal Madalyası”na kadar birçok özel eseri inceleme fırsatı sunuyor.

Sergi açılış konuşmasında, 2023 yılının Eyüp Sabri Tuncer markası ve Cumhuriyetin 100.yılı olması sebebiyle ayrı bir değeri olduğuna dikkat çeken Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı ve markanın 3. Nesil Temsilcisi Hasan Engin Tuncer, hafıza ve değerlerimizin geleceğe emin adımlarla yürümek için bir ön şart olduğunun altını çizerek bu konudaki farkındalığın artmasının gerekliliğini ifade etti. “Tüm tarihi markalarımızı daha çok görünür kılmalıyız, bu konuda hepimize çok iş düşüyor, hep birlikte geleceğimiz için hafızamıza sahip çıkmalıyız” uyarısında bulunan Tuncer, bu sene basımı gerçekleşen ve marka tarihlerini anlatan “Yüzyıllık Bir Koku Hikayesi: Eyüp Sabri Tuncer ve Dört Kuşağı” kitabına arzu eden ziyaretçilerin sergi süresince Hafızaevi’nden erişebilecekleri müjdesini de verdi.

Tuncer “Geçtiğimiz dönem başkanlığını yürüttüğüm Yüzyıllık Markalar Derneği’nin değerli üyelerine ve bu mekânı birlikte hayata geçirdiğimiz Türkiye Turing Otomobil Kurumuna da ayrıca hafızaya sahip çıkarak değerlerimizi geleceğe taşıdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.