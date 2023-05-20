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Eypio Efes Selçuk'u fethetti

YAŞAM 20.05.2023, 14:57
Eypio Efes Selçuk'u fethetti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Efes Selçuk’ta Fener Alayı Yürüyüşü ve Eypio Konseri ile kutlandı.İZMİR (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 104. yıl dönümü sebebiyle kentte gerçekleşen kutlamalar Atatürk Anıtı’na çelenk sunum töreni ile başladı.

İzmir'e bağlı Efes Selçuk Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Şenliği’ne dört ülkeden katılan 131 genç Atatürk Anıtı önünden başlayan kortejle kent sokaklarını renklendirdi.

Sırbistan, Ukrayna, Moldova ve Litvanya’dan gelen 5 halk oyunu ekibi ile Efes Selçuk’tan üç ekibinin İstasyon Meydanı’nda gerçekleşen gösterileri ilgiyle izlendi. Farklı kültürleri halk oyunlarıyla buluşturan gösterilerin ardından Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve her yaştan Efes Selçuklu’nun katılımıyla İstasyon Meydanı’ndan Fener Alayı Yürüyüşü başladı. Bayraklar ve meşalelerle yürüyen Efes Selçuklular’a yurttaşlar da bayraklarla balkonlarından eşlik etti. Bayraklarla, marşlarla 19 Mayıs coşkusunu kent sokaklarına taşıyan Fener Alayı Yürüyüşü’nün Pazar Yeri’nde sona ermesinin ardından Rap Sanatçısı Eypio Konseri ile kutlamalar devam etti.

MÜZİĞİN SUSMASINI İSTEMEYENLERİZ BİZLER

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sahneye çıkarak Eypio’ya teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel,  “Müziğin susmasını istemeyenleriz bizler. Gençler umutla geleceğe baksın isteyenleriz. Cumhuriyetin değerleri sonsuza kadar payidar olsun isteyenleriz. Ama sizler sayesinde olacak bu. Çünkü demokrasiyi getirecek olanlar da sizler olacaksınız bu ülkeye, adaleti getiren de sizler olacaksınız. Ama her şeyden önce bunu hiçbir zaman unutmayın. Bundan tam 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece 30’lu yaşlardayken milletin bağımsızlığı yine milletin kararlılığı ile olacaktır diyerek çıktı yola. Ülke yoksuldu, yoksundu. Ne saltanata kendini dayadı ne de sultanlara. Tek dayanağı halktı. Sizlerin halk olarak Cumhuriyete sahip çıkacak gençler olduğunuzu düşünüyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarını yaşatacak olan gençler olduğunuzu düşünüyorum. İşte bu yüzden alkışların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gideceğini düşünüyorum. İşte buz yüzden alkışların Cumhuriyete gideceğini düşünüyorum. İşte bu yüzden alkışların aydınlık ve çağdaş yarınlara gideceğini düşünüyorum. Size ihtiyacımız var gençler, gelecek için size ihtiyacımız var. Cumhuriyet asla sadece siyasilere bırakılacak kadar kıymetsiz değil. Halk sahip çıksın” dedi.

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