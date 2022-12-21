Eymen Sadık Durak ismi İzmir Çiğli’de yaşayacak

İzmir’in Bornova İlçesinde 5 yaşında aile şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden Eymen Sadık Durak, ismi artık Çiğli’de yaşayacak.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi tarafından Küçük Çiğli Mahallesi’nde Eymen Sadık Durak Parkı açılış töreni gerçekleşti.

Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Yazar Hacer Foggo, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Kızılkaya ve Yıldız Yılmaz, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Küçük Çiğli Mahallesi’nin birçok sorunu olduğunun bilinciyle ciddi bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Göreve geldiklerinde 192 olan park sayısını 246'ya yükselttiklerini belirten Gümrükçü, "Türkiye’ye emek veren siyasiler, bilim insanları, kadınlarımızın, çocuklarımızın ismini bu parklarda yaşatmak istiyoruz. Son günlerde takip ettiğimiz ve yüreklerimizi yakan 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi ve sonrasında yaşananlar umuyoruz ki bu ülkede bir daha yaşanmayacak. Eymen Sadık Durak isimli çocukta aile şiddeti sonrası hayattan koparılmış bir çocuğumuz. Adını bir daha böyle olaylar yaşanmaması için parkımızda yaşatacağız. Çocuklara, kadınlara tüm canlılara yönelik şiddetle mücadele edeceğiz. Uluslararası düzeyde imzalanan İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırmayı başardık, kaldırdık diye düşünebilirler ama biz kadınlarla onu yeniden yürürlüğe sokacağımız günleri iple çekiyoruz” dedi.

SINDIR: “BU PARK ÇOK ÖZEL…”

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “İnsanlığımızı yitiriyoruz, herkesin gözü önünde bıçaklanan, şiddet gören kadınlarımız ve bunun önünü alacak bir irade göremiyoruz" diyerek, şiddetin tüm toplumun kılcal damarlarına işlediğini söyledi.

Küçük Çiğli Mahalle Muhtarı Sadık Ekin de, bu parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.