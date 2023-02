Eylem planında kadın şiddet gerçeği

Aile Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2022-2025) acı gerçeği ortaya koydu.

TARIK ŞEKER

BURSA (İGFA) - Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen, Bursa geneli Kadın şiddeti raporunu özel bir haberle yayınladı. Gazeteci Değirmen, tarafından hazırlanan özel çalışmada raporda Bursa’da tüm ilçelerde kadının özellikle aile içinde gördüğü şiddet rakamlarla ortaya konurken istatistiklerde 17 ilçe içerisinde liste başı Gemlik olurken ikinci sırada Orhangazi’nin yer aldığı görüldü.

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının Nüfusa göre dağılımında Bursa’nın 17 ilçesi, içerisinde yüzde 0.53 ile Gemlik ilk sırada, 0,46 ile Orhangazi ikinci sırada ve 0,44 ile Karacabey üçüncü sırada yer aldığı görüldü.

Aile içi ve kadına karşı şiddet kapsamında kolluk birimlerine yansıyan olayların ilçe nüfuslarına oranı değerlendirildiğinde 6284 sayılı kanun kapsamındaki olayların en çok Gemlik İlçesinde görüldüğü, bunu Orhangazi, Karacabey, Osmangazi, Nilüfer, İznik, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Yıldırım, Kestel ve İnegöl’ün izlediği görülmektedir. Vaka sayıları değerlendirildiğinde Osmangazi (3.141), Nilüfer (1.707), Yıldırım (1.527), Gemlik (625), İnegöl (520), Karacabey (367), Orhangazi (367), Mustafakemalpaşa (298), Yenişehir (170), Mudanya (168), Kestel (152), İznik (141), Gürsu (110), Orhaneli (16), Harmancık (7), Keles (6), Büyükorhan (4) olarak tespit edildiği açıklandı.

ŞİDDET GÜNÜ PAZAR!

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının Bursa genelinde en yüksek olarak Pazar günü meydana geldiği, bunu sırasıyla Pazartesi ve Cumartesi gününün izlediği görülmektedir. Bu noktada tatil günlerinde şiddet uygulayan bireylerin daha fazla saldırganlık eğilimi gösterdiği söylenebilir (%30,19).

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında yer alan mağdur kadın sayılarının Keles ve Büyükorhan ilçelerinde en fazla, İznik ilçesinde ise en az olduğu görülmüş olup, şüpheli kadın sayısının ise Keles ve Büyükorhan ilçelerinde hiç görülmediği, Orhangazi ilçesinde ise %29.7 oranıyla en fazla görüldüğü anlaşılmaktadır.

İLÇELERE GÖRE GÜN GÜN BELİRLENDİ

İlçelere göre bir takım farklılıklar görülmekle birlikte aile içi ve kadına karşı şiddetin İlçelerde meydana gelen olaylara göre en yüksek görüldüğü günler Osmangazi (Pazartesi), Nilüfer (Pazar), Yıldırım (Pazar), Gemlik (Pazar), İnegöl (Pazar), Orhangazi (Perşembe), Karacabey (Pazartesi), Mustafakemalpaşa (Cumartesi), Yenişehir (Salı), Mudanya (Cumartesi), Kestel (Cuma), İznik (Çarşamba), Gürsu (Pazar), Orhaneli (Pazartesi), Keles (Çarşamba) olarak tespit edilmiştir.

SAATLERE GÖRE DAĞILIMI

Ayrıca ilçelerde aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının meydana geliş saatleri değerlendirildiğinde Büyükorhan 10.00, Mudanya 12.00, Harmancık 13.00, Gemlik 18.00, Karacabey ve Kestel 19.00, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 20.00, İznik 20.00-21.00, İnegöl ve Orhangazi 22.00, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Keles, Gürsu ilçelerinde 23.00, Orhaneli’de ise saatlerin dağılımı fazladır. Bu noktada şiddet olaylarının meydana geliş saatleri incelendiğinde ilçeler arasında farklılıklar göze çarpmaktadır. İlçelerin denize yakınlık ve uzaklığı, geçim kaynakları, dış göç alıp almaması gibi durumlar bir diğer deyişle sosyo-demografik özellikler bu farklılıkların kaynağı olarak değerlendirilebilmektedir. Şiddet olaylarının gerçekleşmesi konusunda şiddet uygulayan failin şiddet mağduruyla hangi zaman diliminde karşılaştığı ya da şiddeti tetikleyen olayların ilçenin sosyal yapısına göre hangi zaman diliminde daha yoğun yaşandığı burada saat aralıklarını belirleyen diğer unsurlar arasında yer almaktadır. Ancak insanoğlunun en ilkel dürtüsü olarak şiddetin her an ve her saat diliminde gerçekleşeceği bilinerek hareket edilmelidir.

DAHA ÖNCE ŞİDDETE UĞRAMA REKORU ORHANGAZİ’DE

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında yer alan mağdurların daha önce aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarına karışma oranlarının %1,09 ile en fazla Orhangazi ilçesinde görüldüğü; Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde %1’in altında olduğu; diğer ilçelerde ise hiç görülmediği anlaşılmıştır.

KADIN CİNAYETLERİNDE ZİRVE GEMLİK’İN!!!

Kadın cinayetlerinin ilçelerde meydana gelen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarına göre dağılımını gösterir tabloda Ocak 2020-Haziran 2022 yıllarını kapsayacak veriler sunulmuştur. Grafikte gösterilen veriler Risk Haritasında baz alınan 2021 yılı verilerini kapsamaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında meydana gelen 12 kadın cinayetinin 5 ilçemizde meydana geldiği, aile içi ve kadına karşı şiddet olayları ile oranlandığında en yüksek oranın Gemlik ilçesinde tespit edildiği görülmektedir. Bu veri aynı zamanda aile içi ve kadına karşın şiddet olaylarının ilçe nüfuslarına oranında gösterilen en yüksek ilçe ile de orantılıdır. Gemlik’i sırasıyla Nilüfer, İnegöl, Yıldırım ve Osmangazi takip etmektedir. Cinayetlerin sebepleri konusunda ayırt edici bir veri bulunmamasına karşın, cinayet aleti olarak ateşli silahların ve kesici aletlerin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca cinayetlerin 7 tanesinin maktulün nikahlı eşi, 1 tanesinin kardeşi, 1 tanesinin babası, 1 tanesinin boşanma aşamasındaki eşi, 2 tanesinin ise boşandığı eşi tarafından gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu veriler de mağdur-şiddet uygulayan yakınlık durumu tablosunda belirtilen veriler ile eşleşmekte, şiddetin her türlüsünün en yüksek oranda önce eşi, sonra ise aile bireyleri tarafından uygulandığı verisini doğrulamaktadır. Ayrıca 2021 yılında gerçekleşen 12 kadın cinayeti vakasından; 3 kişinin devam eden tedbir kararının olduğu, 3 kişinin süresi biten tedbir kararının bulunduğu, 6 kişinin daha önce kolluk müracaatının bulunmadığı anlaşılmıştır.

RAPORDA GEMLİK VE ORHANGAZİ VURGUSU

Açıklanan raporda; Gemlik: Nüfusu 100.000’in üzerinde olan ilçelerimizden, en yüksek nüfusa sahip 5. İlçemiz olup, aile içi şiddet olaylarının en yüksek oranda (0.53) gerçekleştiği ilçemizdir. Emniyete yansıyan kısımda şiddet en yüksek pazar günü 18.00 saatlerinde görülmektedir.

Orhangazi: Nüfusu 100.000’in altında olan ilçelerimizden olup, aile içi şiddet olaylarının en sık görüldüğü (0.46) 2. İlçemizdir. Emniyete yansıyan kısımda şiddet en yüksek Perşembe günleri 22.00 saatlerinde görülmektedir.

İnegöl: En yüksek nüfusa sahip 4. İlçemiz olup, aile içi şiddet olaylarının görülme sıklığı 0.18, emniyete yansıyan kısımda şiddet en yüksek pazar günü 22.00 saatlerinde görülmektedir.

ATEŞLİ SİLAH VURGUSU

Şiddet olaylarına bakıldığında şiddet uygulayanların çoğunun ateşli bir silahının olmadığı görülmesine rağmen ikinci sırayı ateşli silaha sahip olma, ateşli silahlara kolay erişebilme ya da kesici delici alet taşıma gibi durumların aldığı görülmektedir. Ateşli silahların yüksek şiddet oranları ile ilişkisi olduğu düşünüldüğünde bu konuda yüksek sayıya sahip Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım gibi ilçelerde konuya ilişkin denetimlerin sıklaştırılmasının şiddetle mücadeleye katkı sunacağı değerlendirilmektedir.