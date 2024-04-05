Eyfest İstanbul Maltepe Park Alışveriş Merkezi'nde

Bursa'da 8 yıldır birçok festivale imza atan Eyfest Alışveriş Festivali şimdi İstanbul'da.İSTANBUL(İGFA) - 20-21-22-23-24-25-26-27-28 Nisan 2024 tarihlerinde 1 milyon ziyaretçinin geldiği Maltepe Park Alışveriş Merkezi'nde bir ilke imza atacak olan Eyfest, modayı yakından takip etmek, trendleri keşfetmek ve daha çok markaya ulaşmak isteyenleri bekliyor.

Marka İletişim Uzmanı Esra Yalçın, "Yıllardır çalıştığımız firmaları ve yeni tanışacağımız markaları Eyfest Alışveriş Festivali'nde buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Yıllara dayanan başarı grafiğimiz ile İstanbul'da olmaktan dolayı gururluyuz. Maltepe Park ailesine bizlere gösterdikleri ev sahipliği için çok teşekkürler. İstanbul'da bizimle olmayı hayal eden markalar stand kiralamak için bizimle iletişime geçebilir” dedi.