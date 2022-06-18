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EXPO’da Antalya Günleri Atatürk’ün en sevdiği şarkılarla başlıyor
YAŞAM 18.06.2022, 14:00
EXPO’21 Hatay’ın resmi katılımcılarından olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 18 ve 19 Haziran’da düzenlenecek olan etkinliklerle Hatay halkıyla buluşuyor.
ANTALYA (İGFA) - 18 Haziran akşamı saat 21.00’de Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Antakya Medeniyetler Korosu birlikte sahne alacak.
EXPO Antakya alanı amfitiyatroda düzenlenecek konserde sanatçılar Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek.
EXPO Antakya alanı Ulusal Şehir Bahçelerinde, Akseki ve İbradi yörelerinin özgün mimari yapısına uygun olarak inşa edilen Düğmeli ev ile Antalya’yı tanıtan ABB, Antalya Günleri’nde şehrin kültürel, folklorik ve bitkisel özelliklerini de Hatay halkıyla buluşturacak.
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