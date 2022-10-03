EXPO'da renkli hafta sonu

EXPO 2021 Hatay hafta sonları birbirinden keyifli sanat ve kültür etkinliklerine devam ediyor.HATAY (İGFA) - Tiyatrolardan konsere, gastronomi akademisi atölyelerinden sahne gösterilerine kadar birçok alanda kültürel, eğitsel ve sanatsal faaliyet imkânı sunan EXPO alanları bu hafta sonu da renkli anlara ev sahipliği yaptı.

Antakya EXPO alanında, Ahmet Erdem Kayalı’nın tek kişilik performansı ile sahnelenen ‘Nihayet Bitti’ oyunu tiyatroseverlerden tam not aldı.

Hayatta her şeyi elde etmiş bir insanın yaşadığı kimlik bunalımı, yetersizlik hissi, toplumun yarattığı yozlaşmanın birey üstündeki etkileri ve başarıya ulaşma çabalarını anlatan oyun büyük beğeni ile izlendi. EXPO alanlarında bu hafta sonu da çocuklar unutulmadı. ‘Kırmızı Başlıklı Kız ve İnek’ isimli müzikli, danslı, bol eğlenceli tiyatro oyunu ile minikler eğlenceli dakikalar yaşadı. Arkadaşlığın önemini ve güzelliğini eğlenceli bir şekilde anlatan oyununa katılan minikler, keyifli zaman geçirdi.

Hatay Gastronomi Akademisi’nde bu hafta sonu ‘Fransız Mutfağı’ atölyesi düzenlendi. Atölyede Gastronomi Akademisi Danışmanı Dr. Esat Özata eşliğinde dünyanın en ünlü mutfaklarından biri olan Fransız mutfağının en özel lezzetlerinin hazırlanışı ve sunumu hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Çalışma sonunda katılımcılara katılım belgelerini Dr. Esat Özata verdi.