EXPO'da kültürler buluşmaya devam ediyor

EXPO’21 Hatay, açıldığı günden bu yana gerek yerli gerekse yabancı ziyaretçilerine sunduğu birbirinden çeşitli etkinliklere hız kesmeden devam ediyor.HATAY (İGFA)- Bu hafta ziyaretçiler, EXPO klasiği haline gelmiş olan animasyon gösterileri, jonglör şovları ve enstrümantal müzik dinletileri gibi etkinliklerin yanı sıra birbirinden değerli yerel sanatçıların konserleri, çocuk tiyatroları, Çin mutfağının en özel tatları ve Muğla kültürü ile buluştular.

MUĞLA KÜLTÜRÜ EXPO’DA TANITILDI

EXPO ziyaretçileri, Türkiye'nin birbirinden özel illerinin kültürel ve tarımsal özelliklerinin yer aldığı Ulusal Şehir Bahçeleri’nde bu hafta Muğla kültürünü daha yakından tanıma fırsatını yakaladılar. . Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın da ziyaret ettiği Muğla Yörük çadırında kente özgü tatları tadan ziyaretçiler ayrıca yöreye özgü halk oyunlarını ve yöresel kıyafetleri tanıdılar.

Pinokyo tiyatro oyunu EXPO alanlarında miniklerle buluştu. Carlo Collodi'nin ölümsüz eserinin sahnelendiği oyunda çocuklar Pinokyo'nun eğlenceli hikayesiyle keyifli vakit geçirdi. Kumbara sanat tarafından sahneye konulan ve Hamza Ölmez tarafından uyarlanıp yönetilen oyunda zaman zaman minik izleyiciler de sahnede yerlerini aldı.

Hatay Gastronomi Akademisinin bu haftaki konuğu Uzakdoğu'nun en sevilen mutfaklarından Çin Mutfağı oldu.

Daha önce Meksika, Hint, İtalyan ve Kore mutfağı gibi en sevilen lezzetlerin eğitimlerini de veren Hatay Gastronomi Akademisi, çalışmalarını sürdürecek. Çin Mutfağının en özel lezzetlerinden Tatlı Ekşi Soslu Tavuk, Kıymalı Kızarmış Wanton, Oyster Soslu Bonfile ve Sebzeli Noodle pişirmeyi öğrenen katılımcılar etkinlik sonunda katılım belgelerini Gastronomi Akademisi sorumlusu Dr. Esat Özata’dan aldılar.