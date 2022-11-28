EXPO 2021 Hatay’da dolu dolu geçiyor

Tiyatrodan konsere, gastronomi akademisi çalıştaylarından söyleşilere kadar birçok alanda kültürel, eğitsel ve sanatsal faaliyet imkânı sunan EXPO alanları bu hafta sonu da birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı.HATAY (İGFA)- Karagöz ve Kukla Festivalinin düzenlendiği EXPO alanında çocuklar ve yetişkinler için Karagöz tasvirleri ve kukla yapım atölyeleri gerçekleştirildi. Bir çocuğun dijital dünya ile kendi düşsel dünyası arasındaki farkı deneyimlemesinin anlatıldığı ‘At’ tiyatro oyunu da çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Festival kapsamında Naif Bey’in bir çorap olarak kukla olma serüveninin Gökhan Yılmazer tarafından anlatıldığı ‘Naif Bey ve Yaveri’ kukla oyununu izleyen Hataylılar kahkaha dolu bir akşam yaşadı.

EXPO alanlarında düzenlenen Hatay Kitap Günleri’nde de Türkiye’nin sevilen ve ünlü yazarlarına ilgi büyüktü. Konuk yazarlar Pelin Batu, Yekta Kopan, Şükrü Erbaş ve Cem Say söyleşi gerçekleştirdi. Kitapseverler ile bol bol sohbet eden yazarlar kitaplarını imzalatarak fotoğraf çekildi.

Hatay’ı oldukça sevdiklerini ve özel bir şehir olduğunu söyleyen ünlü yazarlar, organizasyonu düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkür etti.

Hatay Gastronomi Akademisi’nin de bu haftaki konuğu minik şefler oldu. Atölyelere katılan minikler ve aileleri Dr. Esat Özata eşliğinde karışık pizza, çıtır tavuk parçaları ve donut yapmayı öğrendi.