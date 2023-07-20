'Evliya Çelebi'nin Torunları' Bursa'yı gezdi

Sosyal Belediyecilik alanında Kütahya’ya ilkleri yaşatan Kütahya Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün ‘Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor’ projesiyle şehit ve gazi yakınları kadınlarımız Bursa’yı gezdiler.KÜTAHYA (İGFA) - Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’ye örnek olan ve bu alanda da birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi, yine bir başka sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi.

İlki geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen ‘Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor’ projesi kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonu ile iki otobüs şehit ve gazi eşi, annesi ve yakınları Bursa gezisine katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak’ın başkanlık ettiği Bursa gezisi, Panorama 1392 Bursa Fetih Müzesi ile başlayan gezi, sırası ile Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Emir Sultan Türbe ve Cami ziyareti, Yeşil Cami ve içerisinde Çelebi Sultan Mehmet ile oğulları Şehzade Mustafa, Mahmut ve Yusuf ile kızları Selçuk Hatun, Sitti Hatun, Hafsa Hatun, Ayşe Hatun ve dadısı Daya Hatuna ait sandukaların yer aldığı Yeşil Türbe ziyaret edildi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın öğle yemeği ikramının ardından Bursa gezisi tarihi Ulu Cami ve çevresinin gezilmesi ve ardından yine tarihi bir köy olan Cumalıkızık Köyü’nün gezilmesi ile sona erdi.

90’a yakın şehit ve gazi eşleri, anneleri ve yakınları Başkan Işık’a böyle anlamlı bir projeyi başlattığı ve kendilerini unutmadıkları için teşekkür ettiler.

Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor projesi 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü Konya gezisi ile devam edeceği öğrenildi.