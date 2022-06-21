Evlilikte olduğu gibi KO-MEK'te de ayrılmadılar

Kocaeli'de 56 yıldır evli olan çift, hayatı kaçırmamak ve eğitim hayatında da birlikte olmak için KO-MEK Deri Yapımı kursuna birlikte gidiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kurulduğu günden itibaren birçok vatandaşın hayatına dokunarak gelişimine ve eğitimine katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yediden yetmiş yediye tüm kursiyerlere kapılarını açarak eğitim vermeye devam ediyor.

359 farklı branşın bulunduğu KO-MEK aynı zamanda yaz kursları ve hafta sonları düzenlediği el sanatları ve zeka gelişim eğitimleri ile de çocuklara eğitim veriyor.

El sanatları branşlarının daha yoğun olması dolayısıyla bayan oranı fazla olan KO-MEK’te artık eşler birbirini yalnız bırakmıyor. Yenikent KO-MEK Deri Ürünleri yapımı kursuna katılan Muazzez Özmen ve Dursune Şen kurs sonrasında evde derilerin işlenmesi için yardım eden eşlerini de ikna ederek birlikte eğitim almaya başladı.

Lütfü ve Muazzez Özmen ile Mustafa ve Dursune Şen çifti evliliklerinde olduğu gibi yeni eğitim hayatlarında da birbirlerinden ayrılmayarak genç kursiyerlere örnek oldu.

HAYATI BİRLİKTE PAYLAŞIYORLAR

Deri ürünleri yapımı kursuna katılan çiftler, evde olduğu gibi kurs hayatında da birbirlerine destek olarak en güzel ürünleri yapmaya çalışıyor. Deri işlemenin zorluğunu erkeklerin üstlendiği bayanların ise süsleme ve şekil verme işleri ile ilgilendiği kursta kursiyerler paylaşmanın ve birlikte bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

HASTA OLSAK BİLE KO-MEK BİZE İYİ GELİYOR

78 yaşındaki Muazzez Özmen, “Biz 56 senedir bir hayatı paylaşıyoruz. Artık emekli olduk evde oturup boş vakit geçirmektense KO-MEK’e gelerek bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 76 yaşındaki emekli öğretmen Lütfü Özmen ise “Eşlerimizin istemesi üzerine buraya geldik. Burada yaptığımız ürünleri, daha çok eşe dosta hediye ediyoruz. KO-MEK olunca rahatsızlığımızı unutuyoruz akşamdan hasta olsak bile sabah KO-MEK eğitimi olunca hemen hazırlanıp buraya geliyoruz. Ben evde oturan erkeklerin de buraya gelen eşleriyle birlikte gelmelerini tavsiye ediyorum birlikte gelin hayatı kaçırmayın” diyerek herkese teşekkür etti.

Yürümekte zorluk çeken ama KO-MEK’e gelmek için her türlü fedakârlığa razıyım diyen Dursune Şen ise eşi Mustafa Şen ile birlikte deri kursuna gelenler arasında. ‘Deri işine ilk defa geldiğim için biraz yadırgamıştım ama burada bayanlar bize çok yardımcı oldu’’ diyen Mustafa Şen, “KO-MEK’i tanıdığım için çok memnunum. Burada deri çanta ve cüzdan yapımına dair her şeyi öğrendik. Emek verdiğiniz şey kendiniz için daha güzel oluyor. Deri işlemek zor ama eşim Dursune hanım ile birlikte tüm zorlukları aşarak üretmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.