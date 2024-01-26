Evlilik planları yapanlar krediyi bekliyor

Evlilik planı yapanlar, Aile ve Gençlik Fonu’nun yeni yılla birlikte devreye girmesini bekliyor. Evlenecek çiftlerin önünde ev eşyalarından düğün organizasyonuna kadar oldukça kabarık bir harcama listesi bulunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru sürecine dair hazırlıkların tamamlandığı açıklanan fon ile evlenecek çiftlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi desteği sunulması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 563 bin 140 iken, 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 6,76 olarak gerçekleşti. Buna göre 2024 yılında da ortalama 550 bin çiftin hayatlarını birleştireceği düşünülüyor.

Elinde yeterli bütçesi bulunmayan çiftlerin bir kısmı ailelerinden destek alırken, bir kısmı da bankalardan evlilik kredisi kullanmayı tercih ediyor.

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