'EuroCreative Youth' projesine Bursalı KEPDER ortak oldu

Bursa’da faaliyet gösteren Kültür Eğitim ve Proje Derneği (KEPDER) bir Erasmus Plus KA2 projesine daha imzasını attı. İspanya, Slovenya, Polonya, Arnavutluk ve Türkiye’den de KEPDER’in ortak olduğu “EUROCREATIVE YOUTH” adı verilen projenin ilk toplantısı 2022 Avrupa Gençlik Başkenti Tiran’da gerçekleştirildi.BURSA (İGFA)- KEPDER’in; İspanya’dan AEGARE ve Universitat Jaume I – UJI, Slovenya’dan Razvojna Ajansı Sotla, Polonya’dan Inbie Pl, Arnavutluk’tan da Kongresi Rinor Kombëtar’ın ortaklığında hayata geçirdiği “EUROCREATIVE YOUTH” projesinin, ilk toplantısı 2022 yılı Avrupa Gençlik Başkenti Tiran’da yapıldı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan toplantıya, KEPDER Kurucusu ve Başkanı Arzu Kırayoğlu ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Didem Berkman katıldı.

Avrupa Gençlik Başkenti 2022'nin faaliyetlerinin düzenlenmesinde resmi ortak olan Kongresi Rinor Kombëtar'ın ev sahipliğini yaptı.

PROJE KIRSALDAKİ GENÇLERE HİTAP EDİYOR

“Eurocreative Youth” projesinin, kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin sosyalleşmelerini kolaylaştırmak, kültür turizmindeki girişimcilik becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğinin altını çizen KEPDER Başkanı Arzu Kırayoğlu, “Kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan birçok genç, istihdam edilebilirliklerini geliştirmek için uygun becerileri veya becerileri eğitmek ve kazanmak için ne yazık ki daha az fırsata sahip. Projemizle de kırsal alanlarda yaşayan gençlerin yerelde yaşadıkları sorunlara turizm ve girişimcilik ile çözümcü yaklaşımlar getirmeye hedefledik” dedi.

Eurocreative Youth projesinin temel amacının, kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan gençlerin sosyale hayata dahil olması ve böylece eğitim yoluyla ortak ülkelerin kırsal bölgelerde yaratıcı bir şekilde kültür turizmi üstlenmelerini sağlayacak gerekli becerileri kazandırılması olduğunu dile getiren Arzu Kırayoğlu, “KEPDER’in; İspanya’dan AEGARE ve Universitat Jaume I – UJI, Slovenya’dan Razvojna Ajansı Sotla, Polonya’dan Inbie Pl, Arnavutluk’tan da Kongresi Rinor Kombëtar’ın ortaklığında hayata geçirilen proje, gençliğe yönelik ortağı olduğumuz ilk proje değil. Daha önce de benzer projelere imza attık. KEPDER, gençlerle çalışmayı ve onlara dokunmayı önemseyen bir dernektir. Projemiz bu yıl Eylül ayında başladı ve 2024’ün Eylül ayında tamamlanacak” diye konuştu.

Kırayoğlu, 2022 yılının da projeler açısından hareketli ve verimli bir yıl olduğunu belirterek, 2023’ün de aynı şekilde geçeceğine inandığını kaydetti.