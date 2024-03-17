Etimesgut’a 95 bin metrekarelik yeni park

Kentin dört bir yanında park ve yeşil alan çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesine kazandırılan parkın açılışını gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri yeşil alan ve parklarla buluşturmaya devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Etimesgut İlçesi Oğuzlar Mahallesi sınırlarında yapımı tamamlanan Batı Adliyesi Yanı Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da katıldı.

YAVAŞ: “BU BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI TÜRKİYE’YE MODEL OLACAK”

95 bin 426 metrekarelik alana kurulan parkın açılış töreninde konuşan Yavaş, “Bizden önceki 25 yılda yapılandan çok daha fazla, 18 milyon metrekare yeşil alanı Ankara halkına kazandırdık. Ankara’yı betona değil yeşile boğacağız demiştik. İnşallah önümüzdeki dönemde 20 milyon metrekare olacak” dedi.

Görev süresi boyunca farklı bir belediyecilik yaptıklarını belirten Yavaş, “Farklı bir anlayış gösterme imkânım oldu sizlerin sayesinde ve inşallah bu belediyecilik anlayışı Türkiye’ye model olacak. Bizden sonra gelenler de inşallah gerçek belediyeciliğin beton ve asfalttan ibaret olmadığını anlayacak” diye konuştu.

“HALKIN SAĞLIĞI, HALKIN MUTLULUĞU, HALKIN İYİ YAŞAMASI”

Etimesgut ve Sincan bölgesindeki vatandaşların trafik çilesini sona erdiren İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi’ni de hatırlatan Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“Yapmak bize nasip oldu. İstasyon Caddesi tek başına onların yaptığı işlere bedel. Ama dediğim gibi biz onları belediyecilik olarak görmüyoruz. Kentte yaşayan herkesin, her türlü derdine derman olmak durumundayız. Yani bir belediyenin yaptığı faaliyetlerin tamamında insan olmalıdır. İnsana yaramayan hiçbir şey proje falan değildir. Bunu da sık sık söylüyorum. Ankara’nın girişi ve çıkışındaki kapı adı verilen nesnelerin maliyeti 350-400 milyon liradır. Hâlbuki Ankara’nın birçok yerinde kanalizasyon açıktan akıyordu, su yoktu. Yani belediye başkanın önceliği nedir? Halkın sağlığıdır, halkın mutluluğudur, halkın iyi yaşamasıdır.”

“PARKLAR İNSANLARIN YAŞAM ALANLARIDIR”

Belediyeciliğin particilik olmadığını vurgulayan belirten Yavaş, “Siz bir şehri, bir bütçeyi emanet ediyorsunuz. Bütçenin emanet edildiği insanın parayı nerelere harcadığı önemli çünkü para, sizin paranız” dedi.

Açılışı yapılan Batı Adliyesi Yanı Parkı’nın özelliklerinden bahseden Başkan Yavaş, parkların insanların yaşam ve nefes alma alanları olduğunu kaydederek park projelerinin merkezine bu düşünceyi aldıklarını ifade etti.

“DAHA ÖNCEKİ YÖNETİMLER NEREDEN NE RANT GELİR DİYE BAKMIŞLAR”

Parkların, insanların yaşam alanları olduğunu belirten Yavaş, “Gördüğünüz gibi buralarda ticari hiçbir şey yok. Büyük büyük parkları, devasa paralara yapıp oralara da para tuzağı sayılabilecek bazı şeyleri koymuyoruz. Alan var alamayan var, veren var, veremeyen var. O yüksek maliyetle yaptıklarınızı cüzi kiralarda başkasına veriyorsunuz. Buraların böyle kaldığına şükrediyoruz. Çünkü daha önceki yönetimler masaya serip haritayı nereden, ne kadar rant çıkar gözüyle bakmışlar. Bizim dönemimizde çok şükür rantta hiçbir şey geçmedi” diye konuştu.

“Kentte yaşayan herkesin her türlü derdine derman olmak durumundayız” diyerek konuşmasına devam eden Yavaş, “Bu derde derman olmak; iş dünyası olabilir, esnaf olur, sosyal destek ihtiyacı olanlar olur. Belediyecilikte yaptığın faaliyetlerin tamamında insan olmalıdır. Yani insana yaramayan hiçbir şey proje falan değildir.”

“AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN, LAFA BAKILMAZ”

Rakibinin de hali hazırda belediye başkanı olduğunu söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanının bir kararnamesini çözeceği her şeyi vaat ediyor. Mesela diyor ki, ‘Herkesi bedava taşıyacağım.’ Bedava taşımanın yolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden geçiyor. Bunun gibi hükümetin yapacağı şeyleri vaat edip bir de bizim projelerimizi kopyalayıp biz şunları vereceğiz, bunları vereceğiz diyorlar ama benim rakibim şu anda belediye Başkanı söylediklerinin hiçbirisini şimdiye kadar kendi belediyesinde yapmamış, elinden tutan yok, meclis çoğunluğu var. Dolayısıyla diyorum ki, ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.”

“ANKARA’DA İLÇE BELEDİYELERİNİN HEMEN HEMEN TAMAMINDA YÖNETİM DEĞİŞİYOR”

Belediye meclisinin önemine de değinen Yavaş, “Belli ki Ankara'da ilçe belediyelerinin hemen hemen tamamında yönetim değişiyor. Bunda biraz daha sizin desteğinize ihtiyacımız var. Malum belediye meclisi çok çok önemli. Bunu lütfen gençler elli yaşın üstündeki vatandaşlara hep beraber anlatın” diye konuştu.

GENİŞ YEŞİL ALAN

95 bin 426 metrekarelik alana kurulan Batı Adliyesi Yanı Parkı’nın 25 bin 330 metrekaresi çim alandan oluşuyor. Parkta, 2 bin 348 adet ağaç ile 42 bin 96 adet çalı bulunuyor.

511 metrekaresinin spor alanı, 950 metrekare bisiklet yolu, 8 bin 26 metrekaresi yürüyüş yolu, 1652 metrekaresi ise çocuk oyun alanından oluşuyor. Parkta bir adet de basketbol sahası bulunuyor.