Esra İçöz Bursa İnegöl’de kulakların pasını sildi

Bursa'da İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT sanatçısı Esra İçöz, kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöllülerle buluştu.BURSA (İGFA) - Şehrin kültür sanat hayatına yön veren organizasyonlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, Heykel'de özel bir konserle sanatseverleri buluşturdu. İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun sahne aldığı konserde, TRT sanatçısı Esra İçöz’de İnegöllülerle buluştu.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı konser geç saatlere kadar devam ederken, koro ve konuk sanatçı İçöz seslendirdikleri eserlerle adeta kulakların pasını sildi.

Konser, Şef Diler Yalaza yönetimindeki İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseriyle başladı.

Koro ve solo eserlerin yer aldığı bölümde, İnegöl’ün değerleri performanslarıyla büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1 saat süren İnegöl Belediyesi TSM Korosu konserinde, vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek coşkuya coşku kattı.

Koronun ardından gecenin konuğu, TRT sanatçısı Esra İçöz sahneye çıktı.

Kimi zaman duygulandıran şarkılarla, kimi zaman ise gecenin coşkusuna coşku katan eserlerle İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşatan Esra İçöz hem sesi hem sahne performansıyla beğeni topladı.