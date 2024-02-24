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“Esnafımızın desteği ile hizmet ve eser siyasetine devam edeceğiz”

YAŞAM 24.02.2024, 16:23
“Esnafımızın desteği ile hizmet ve eser siyasetine devam edeceğiz”

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin sektör buluşmaları kapsamında Terziler Odası ile Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Odası tarafından düzenlenen programa katılarak esnaflar ile bir araya geldi.SİVAS (İGFA) - Toplantıya Başkan Bilgin’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ile meslek odalarının temsilcileri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Toplantıda konuşan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, “Yerel esnafın daha iyi iş yapabilmesi için başlattığımız ‘Sivas Yerel Esnafına Sahip Çık’ kampanyasında yanımızda Başkanımız Hilmi Bilgin vardı. Hiçbir belediye başkanını, valiyi esnafın arasına alıp önlerine branda çekip yürütemezsiniz. Onlar esnaf dostu olduğu için bizim yanımızda oldu. Bize destek oldular. Hilmi Bilgin Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ise “Ankara’nın yolunu bilmeyen belediye başkanı başarılı olamaz, sıkıntı yaşar. Onun avantajlarını biz Sivas’ta gördük, Başkanımız milletvekilliği yaptı, Bakan Yardımcılığı yaptı. Bürokrasiyi iyi biliyor. Bir dönem de Belediye Başkanlığı yaptı. Şimdi diyoruz ki yarım kalan işleri tamamlayalım, yeni projeleri sizin hizmetinize sunalım. Sivas’ı hep beraber ortak akıl ile birbirimizle istişare halinde bugün ki konumundan daha ileri bir konuma taşıyalım.” şeklinde konuştu.

Başkan Hilmi Bilgin de “Bizler 22 yıldır ülkemizi güçlü kılmak, milletimizi güçlü kılmak, bu şehirde yaşayan her bir ferdin ‘iyi ki Sivaslıyım, iyi ki bu şehirde yaşıyorum’ diyeceği bir şehir oluşturmak adına çalışmaya devam ediyoruz. Bizim motivasyonumuz, milletimizin yani sizlerin gönlünde olmak, sizlerin hayır duasında olmak. 22 yıllık iktidarın 7 yıllık milletvekilliği 5 yıl da Belediye Başkanlığını yapmış bir kardeşiniz, arkadaşınız, ağabeyiniz, evladınız olarak şunu açık yüreklilikle söylüyorum ki bu kadronun sevdası da kavgası da mücadelesi de ülkesi, milleti ve şehrine hizmet edebilmek. Bugün sizlerin bir kez daha huzurundayız. 5 yıl önce bu millete bu güzel şehre yapacağız dediğimiz her hizmeti yapmış olmanın gururunu yaşıyor, bunun yüz aklıyla tekrar huzurunuza çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında geride kalan hizmet sürecine değinen Başkan Bilgin, “Çok farklı 5 yıl geçirdik, pandemi döneminde böyle bir ortamda bir araya gelemiyor, annemizin babamızın elini öpemiyorduk. Çocuğumuza sarılamıyorduk ama zor dönemi devlet-millet kaynaşması ile güzel bir şekilde atlattık. Pandemi neticesinde tedarik zincirinin etkilenmesiyle dünya piyasalarında ortaya çıkan dalgalanma ülkemizi de yaşandı. En çok esnafımızı etkiledi, sizleri etkiledi. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Az çok demeden esnafın yanında olan, esnafı destekleyen, maddi ve manevi olarak yanınızda olduğumuzu hissettiren bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Bizim için önemli olan milletin, hemşehrilerimizin, esnafımızın gönlüne girebilmekti. Biz bunu başardığımıza inanıyoruz.” dedi.

Bilgin son olarak “Bizim Sivas'ı mutlu kılmak, Sivas'ı güçlü kılmak adına, sizlerin mutlu olması, sizlerin yüzünün gülüyor olması en büyük temennimiz, arzumuzdur. Bu noktada geçmiş 5 yılda ve 22 yıllık AK Parti iktidarında nasıl yol yürüdüğümüzü biliyorsunuz. Bu yol yürüyüşü ile Sivas'ı daha ileriye götürmek, Sivas’ı kalkındırmak, Sivas'ta yaşayan her bir hemşerimizin güçlü kılmak adına bir kez daha sizlerin oyuna talibiz. 16 seçimdir bize destek verdiniz, bizler de sizlerin yüzünü yere eğdirecek, sizleri pişman edecek hiçbir icraatta bulunmadık. İnsanız, hatamız olabilir, eksiğimiz olabilir. Bunları da hep birlikte el birliği içerisinde tamamlamak yarım kalan projelerimizi bitirmek ve Sivas'ı Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı yapmak adına sizlerin duası ve desteği ile hizmet ve eser siyasetine hız kesmeden devam edeceğiz.” diye konuştu.

Programın sonunda Başkan Bilgin’e esnafa sağladığı desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

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