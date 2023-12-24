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Eşme Ahmediye’ye futbol sahası
YAŞAM 24.12.2023, 09:36
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eşme Ahmediye köyüne 24x33 ebatlarında futbol sahası yapımı için çalışmalara başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelere yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şehirde ne varsa kırsalda da olacak anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, gençlerin spor yapabileceği alanlar inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Kartepe ilçesine bağlı Eşme Ahmediye köyünde futbol sahası yapımına başladı.
Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından yapılan Eşme Ahmediye futbol sahası 24x33 ölçülerinde yapılıyor. Sentetik çim halısı serilecek futbol sahasının etrafı 4 metre yüksekliğinde telle çevrilecek. Saha etrafına çevre düzenleme ile çalışmalar tamamlanacak.
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