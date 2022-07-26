Eslem bebek için 'gen tedavisi' seferberliği

26 aylık Eslem bebek SMA hastalığıyla mücadele ediyor. Nefes almak için bile makineye ihtiyaç duyan bebeğin tek umudu Dubai'deki hastanede yapılacak olan gen tedavisini gerçekleştirilmesi. Ailesi Eslem'in yaşama tutunabilmesi için yardım bekliyor.Kemal ETLEÇ / Didim Postası (AYDIN İGFA) - Konya'da yaşayan 25 aylık SMA hastası Eslem bebek, yaşama tutunmak için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Yutkunmak, öksürmek hatta nefes almak için bile makinelere ihtiyacı olan Eslem'in tek umudu ise Dubai'deki hastanede yapılacak olan gen tedavisi.

Tek umudunu gen tedavisine bağlayan aile, kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.

VALİLİK İZNİYLE YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu sürecin zor olduğunu söyleyen aile tedavi için hastanelerin yolunu tutarken valilik izni ile yardım kampanyası başlatıldı. Eslem'in iyileşmesi için umudunu koruyan aile, bir an önce kızlarını kurtarmanın ve sağlığına kavuştuğunu görmenin hayali ile yaşıyor.

Didim Cemevi’nin düzenlediği Cengiz Özkan konserinde Eslm bebeğe destek olmak amacı broşürler dağıtılırken, konsere katılan vatandaşlar maddi destekte bulundular.

Stand görevlisi Neval Bican, Tip 2 SMA hastası olan bebeğin yurtdışında yapılabilecek olan Zolgensma ilacı İle gen tedavisi için yaklaşık 1.879.000$ (yaklaşık eşdeğeri=28.000.000₺) ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "2 yaş sınırını geçtiği için tedaviye alınabilmesi için diğer kriter olan kilo kriterini kaybetmemesi lazım. Yani son 1,5 kiloyu almaması için aç yaşıyor ve aç yaşatılıyor. Valilik izinli kampanyada yüzde 38’e ulaştık. Burada destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kampanyaya destek için;

AKBANK Hasan Kayabaşı TR59 0004 6000 3388 8000 3461 43

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