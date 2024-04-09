Eskişehirlilere ulaşım müjdesi
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı süresince tramvay ve otobüslerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı süresince tramvay ve otobüslerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Bayramı tatili düzenlemelerine bir müjde daha eklendi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 10,11 ve 12 Nisan tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı süresince tramvay ve otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, “Toplumsal hafızanın taze tutulması açısından hayatımızda çok önemli bir yeri olan bayramlarda sevdiklerimizle vakit geçirmek hepimiz için çok kıymetli. Sevgili hemşehrilerim, Ramazan Bayramı’nda sevdiklerinizi daha çok ziyaret edebilmeniz ve bayramın tadını doya doya çıkarabilmeniz için 3 gün boyunca tramvay ve otobüslerimizden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Nice bayramlara hep birlikte erişebilmek ümidiyle.” dedi.
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|40
|11. Ümraniye
|28
|34
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|32
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|28
|31
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|28
|30
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|28
|28
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|28
|15
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|7
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|O
|P
|1. Liverpool
|30
|70
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|3. M.City
|30
|67
|4. Aston Villa
|31
|59
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|30
|57
|6. M. United
|30
|49
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|45
|8. Newcastle
|30
|44
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|30
|42
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|29
|41
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|30
|41
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|31
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|30
|15. Brentford
|31
|28
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|25
|18. Luton Town
|31
|22
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|31
|19
|20. Sheffield United
|30
|15
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
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|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
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|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
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|42
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|30
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|25
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|15
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|13