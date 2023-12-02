Eskişehirli miniklerden 'Doğayı Saran Eller' etkinliği

Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri “Doğaya Sarılan Eller” etkinliği kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Fidanlık ve Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin üretim tesisleri teorik ve pratik eğitimlere ev sahipliği yaparak öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Fidanlık ve Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerine görevliler tarafından bitkinin büyüme evreleri hakkında çeşitli bilgiler verilerek doğadaki yaşamın sürdürülebilirliği için bitkilerin önemi anlatıldı.

Daha sonra atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve doğaya yararlı hale getirmek için öğrencilerin evlerinden getirdikleri sebze, meyve atıkları ve yeşil alanlardan toplanan kuru yaprak ve dal parçaları kullanılarak kompost yapımı gerçekleştirildi.

Ziyarette ayrıca Fidanlık ve Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğüne bağlı seralarda öğrencilerle birlikte tohum ekimi ve tohum topu etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Eğitici ve eğlenceli etkinlikler çektirilen fotoğrafla tamamlandı.