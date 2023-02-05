Eskişehir’in kardeşliği örnek oldu

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. Regenbrecht, Eskişehir’in modern bir kent olduğunu belirterek, Eskişehir ile Frankfurt arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin örnek olduğunu belirtti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Misafirini makamında ağırlayan Başkan Büyükerşen, nazik ziyaret nedeniyle Regenbrecht’e teşekkür etti.

Ziyarette Eskişehir’i gezme ve görme imkânı bulduğunu belirten Regenbrecht, “Eskişehir’i modern ve gelişmiş bir şehir olarak gördüm. Başarılı şehircilik çalışmaları ile Eskişehir’in bulunduğu noktaya ulaşmasında, gerçekleştirdiğiniz proje ve çalışmalarınız nedeniyle sizleri kutluyorum. Almanya ile Türkiye iki dost ülke olarak her alanda işbirliği yapmaya devam etmektedir. Ayrıca Eskişehir ile Frankfurt arasındaki kardeş şehir ilişkilerini de çok önemsiyoruz. Çok başarılı çalışmalar yaparak iki ülkenin her alanda daha da yakın olması sağladınız. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Büyükerşen de Frankfurt ile 2013 yılından bu yana kardeş şehir olduklarını ifade ederek, “Kardeş şehrimiz Frankfurt ile 10. yıla ulaşan çok güzel ve yakın ilişkilerimiz var. İki ülke ve iki şehrin kültürden sanata, eğitimden spora kadar her alanda çok güzel dostluk bağları kuruldu. Frankfurt ile kardeşlik bağlarımız ilerleyen süreçte de güçlenerek devam edecek.” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Büyükerşen ve Başkonsolos Regenbrecht, Frankfurt’ta Eskişehir ismi verilen meydanın, “Eskişehirplatz” yazılı tabelasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.