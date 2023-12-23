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Eskişehir’e nefes olacak yeni parklar

YAŞAM 23.12.2023, 09:30
Eskişehir’e nefes olacak yeni parklar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, birçok noktada şehre nefes olacak yeni parklar yapıyor. Park Bahçeler Dairesi ekipleri, aralarında Vergi Dairesi Başkanlığı önü çevreyoluna cepheli 4 bin 660 metrekare alana sahip, güneş panelleri ile kendi elektriğini üretecek parkın da bulunduğu yeni projeleri şehre kazandırıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Yıllardır gerçekleştirdiği yeşil alan çalışmaları ile Eskişehir’i Türkiye’nin örnek kentlerinden biri haline getiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yanı sıra şehrin kalbinde de yeni parklar yapmaya devam ediyor.

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri yıl boyunca yürüttüğü açık yeşil alan yapım çalışmaları kapsamında Gökmeydan Mahallesi İklim Sokak ve Osmangazi Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda yaptığı çalışmaları tamamladı. Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi, Söğüt-Uludere Yolu Günhan Sokak ve Gündoğdu Mahallesi Vergi Dairesi önü yan bantta ise çalışmalar sürüyor. Ayrıca Hoşnudiye mahallesi Şahin Caddesindeki çalışma ile Gar’dan gelecek yolcuları şehir merkezine yeni bir geçiş alanı karşılayacak.

Eskişehir’e yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Park Bahçeler Dairesi yetkilileri, “Gökmeydan Mahallesi İklim Sokak’ta 2920 metrekarelik alanda 1750 metrekare yeşil alan, 1 adet çocuk oyun grubu ve kentsel donatılar yer almaktadır. Osmangazi Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda 1699 metrekarelik alanda, 1238 metrekare yeşil alan içinde oturma alanları, kentsel donatılar ve görsel peyzaj öğeleri kullanılmıştır. Söğüt-Uludere Yolu Günhan Sokak’ta bulunan park alanımızda 965 metrekare sert zemin çalışmamız tamamlanmış olup çalışmalarına devam edilmekte olan 3580 metrekare yeşil alan içinde oturma alanları, süs havuzu ve kentsel donatılar yer alacaktır. Gündoğdu Mahallesi Vergi Dairesi önünde yer alan park projemiz kapsamında 2165 metrekare sert zemin çalışması tamamlanmış olup; 4660 metrekare yeşil alan içinde oturma alanları, kentsel donatılar yer alacak ve görsel peyzaj öğeleri kullanılacaktır. Park için özel olarak tasarlanan pergolaların üzerinde yer alacak güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini kendi üreten bir açık yeşil alan tesis edilecektir. Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesinde yoğun ticari yapıların arasında yaklaşık 6000 metrekarelik alanda yer örtücü bitki parterleri ve atölyelerimizde özel olarak tasarlayıp ürettiğimiz oturma bankları ile modern bir açık-yeşil alan oluşturulmuştur. Gar ve Tepebaşı bölgesini bağlayan bu nokta, özellikle tren ile yolculuk yaparak Gar’dan şehir merkezine ulaşacak olan Eskişehirliler ve misafirlerimiz için güvenli bir geçiş alanı olacaktır. Ticari yapılaşmanın içinde nefes alma durağı ve buluşma noktası olacak bu açık yeşil alan ve geçiş meydanı ile Gar’dan kent hayatına kolay, güvenli yaya ulaşımı sağlanacaktır.” dediler.

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