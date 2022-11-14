Eskişehir şehir turizmi ile örnek oluyor

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Eskişehir, “şehir turizmi” ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü görevlileri kentteki şehircilik projeleri, turistik merkezler ve tematik parklarda bir dizi teknik gezi yapmak üzere Eskişehir’e geldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - İç turizmin gözde şehirlerinden olan ve bozkırın ortasında turizm mucizesi olarak adını duyurmaya devam eden Eskişehir, yerel yönetimlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in “Şehir Turizmi” hedefiyle hayata geçirdiği müzeler, tematik parklar ve turistik tesisler büyük ilgi görürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü görevlileri Eskişehir’de teknik gezi gerçekleştirdi.

Başkan Büyükerşen’in hayata geçirdiği tematik parklar, tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan müzeler, Porsuk projesi başta olmak üzere şehircilik projelerini yerinde gören ve kent merkezinde bir dizi teknik gezi yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi heyeti, Eskişehir’in yöresel lezzetlerini de tattılar.

Yapılan şehircilik projeleri ve Eskişehir’in turizm alanındaki başarılı uygulamalarına hayran kaldıklarını belirten Ankara heyeti, Başkan Büyükerşen’i örnek çalışmalarından dolayı tebrik ederek, misafirperverliği nedeniyle de teşekkür ettiler.

Heyet gün boyu şehirde inceleme yaparken, turistik merkezlerde de bol bol fotoğraf çektirdiler.