Eskişehir Mihalıççık'ta kadın sağlığı eğitimleri tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal ilçelerde düzenlenen seminerler kapsamında Mihalıççık Yunusemre mahallesinde gerçekleştirilen ve 6 hafta süren “Kadın Sağlığı Eğitim Seminerleri” kadınların katılım belgesi aldığı törenle tamamlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2008 yılından bugüne yaklaşık 33 binden fazla kadına danışmanlık ve eğitim hizmeti veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü aracılığıyla ilçelerde yürüttüğü çalışmalarla eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Son olarak Mihalıççık Yunusemre mahallesinde düzenlenen “Kadın Sağlığı” seminerleri, toplamda 6 hafta sürerken eğitimlere 35 kadın katıldı. Seminerlerde kadın sağlığı sorunları, üreme sağlığı, iletişim, haklar gibi çeşitli konularda bilgiler verildi. Kadınlar bu seminerlere aktif katılım sağlarken, hayatlarından örnekler vererek doğru bildikleri yanlışları da paylaşma imkânı buldular.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın’ın da katıldığı törende 35 kadına katılım belgeleri verildi. Seminerlerin kendileri için çok faydalı geçtiğini ifade eden kadınlar, “Hem yeni bilgiler öğrendik hem de merak ettiğimiz sorulara yanıtlar aldık. Eğitimlerde öğrendiklerimizi hayatımızda da uygulayarak daha bilinçli, güçlü ve sağlıklı olacağımızı düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz.” dediler.