Eskişehir kırsalı kara teslim oldu

Eskişehir kırsalını etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri başlayan kar yağışı ile birlikte özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Ekipler Han, Mihalıççık, Seyitgazi ilçeleri başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele, kent merkezinde ise kontrol ve önlem amaçlı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Kırsal bölgelerde kar yağışının yüksek kesimlerde devam edecek olması sebebiyle kar küreme çalışmaları yapılırken, yetkililer soğuk hava ve buzlanma konusunda da sürücüleri uyardılar.

Büyükşehir Belediyesi’nin diğer kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen yetkililer, vatandaşlardan gelen şikâyetlerin de ivedilikle değerlendirildiğini belirttiler.

Yetkililer sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırmaları ve mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini hatırlatırken, Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezi ve kırsalda 6 ayrı şantiyede 450 personeli ile kış döneminde çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladılar.