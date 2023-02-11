Eskişehir'in afet bölgesine desteği sürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesine personel, araç gereç ve ekipman desteğini sürdürüyor. Depremin meydana geldiği 6 Şubat’tan bu yana 250 personelini afet bölgesine gönderen Büyükşehir Belediyesi, ekipman, araç, gereç ve insani yardımları da kesintisiz sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma yol açan deprem sonrası acil durum çalışmalarına hızla başlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine insani malzemelerin yanı sıra uzman personel, araç gereç ve ekipman desteği sağlamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, bölgede en temel ihtiyaç olan su konusunda ilk günden bu yana toplam 28 TIR pet şişe Kalabak suyunu depremzedelere gönderdi. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde de görev alan uzman personeller, Hatay’da 5 kişinin enkazdan sağ kurtulması, çok sayıda evcil hayvanın da enkazdan çıkarılmasını sağladı.

ESKİ Genel Müdürlüğü bölgede faaliyetlerini sürdürürken son olarak 2 adet bakım ve onarım aracı, 2 adet su tankeri ile 11 uzman personelini Kahramanmaraş ve Elbistan’a gönderdi. Ekipleri uğurlayan ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, görevlerinde üstün başarılar diledi.

Halk Ekmek A.Ş. ise deprem bölgesine roll ekmek göndermeye devam ediyor. Yaklaşık 50 bin adet roll ekmek ile 4 ton 160 çuval kömürü taşıyan araçlar Malatya’ya doğru hareket etti.

Ayrıca Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, ESTRAM, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Park ve Bahçeler Dairelerinde de 30 personel Hatay İskenderun'a gitti. Ekipler burada yardımların dağıtılması ve koordinesinde görev yapacaklar.

Büyükşehir Belediyesi’nin aralıksız süren çalışmalarıyla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman olmak üzere depremden ağır hasar illerde yardımlar depremzedelere ulaşmaya devam edecek.