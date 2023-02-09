Eskişehir ekibi Hatay’da 5 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Deprem sonrası afet bölgesine ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hatay’da gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında depremin 41. saatinde yoğun uğraşlar sonucu enkaz altındaki 5 kişiyi sağ olarak kurtarmayı başardı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 şehirde büyük yıkıma yol açarken, binlerce ölü ve binlerce yaralının olduğu deprem bölgesine destek amacıyla ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü görevlileri Hatay merkezdeki Cumhuriyet caddesinde bulunan enkazdan ses gelmesi üzerine burada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzun uğraşlar sonucunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir genç kız ile birlikte 5 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı. 5 kişinin kurtarıldığı çalışma sonrası görevliler ve çevrede bulunan vatandaşlar sevinç yaşarken, yaralılar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli uzman arama kurtarma ekipleri de Adana’da yaptıkları çalışmaların ardından Eskişehir’den giden ikinci ekiple birlikte Hatay’a geçerek arama kurtarma çalışmalarına katıldılar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gerek arama kurtarma, gerek insani yardım gerekse lojistik konusunda deprem bölgesinde çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.