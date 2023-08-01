Eskişehir'e Bursa izin vermedi! Ova böyle kalacak

Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) kapsamında Alpu Ovası’ndaki 1. Sınıf tarım arazilerinde yapılan kamulaştırma işlemlerine karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nden yeni bir karar daha çıktı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bursa Bölge İdare Mahkemesi, kararın temyizi olmamak üzere istinaf başvurularının reddi yönünde karar vererek tüm işlemleri iptal etti. Bu kararla birlikte Büyükşehir Belediyesi davayı kazanarak Alpu Ovası’ndaki verimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmak üzere verdiği hukuki mücadelede mahkemeden sevindirici bir haber daha geldi. Daha önce Alpu Ovası’na Termik Santral yapımı, kömür ocaklarının açılması girişimlerinde de hukuk mücadelesini kazanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en verimli arazilerinden Alpu Ovası’na yapılmak istenen URAYSİM Projesi’nde kamulaştırmanın iptali isteğiyle açtığı davayı kazandı.

10 yıldır “1. sınıf tarım arazileri” ortasında ve “Büyük Ova” statüsünde korunması gereken tarım arazisi vasfında olan Alpu Ovası’nda, URAYSİM projesiyle kamulaştırma yapılarak arazilerin tarım arazisi vasfından çıkarılmak istenmesine karşı Büyükşehir Belediyesi’nin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’ne açtığı dava 16.09.2022 tarihinde sonuçlanmış ve Büyükşehir Belediyesi davayı kazanmıştı. İstinaf yolu açık bu kararla ilgili Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nden yeni bir karar daha çıktı. 06.07.2023 tarihli 2022/3229 E Nolu mahkeme kararı temyizi kabil olmamak üzere kesin olarak istinaf başvurularının reddi yönünde karar verildi. Mahkemenin kesinleşen kararı ile Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen, Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) projesi kamulaştırma işlemleri tamamen iptal edilirken, dava Büyükşehir Belediyesi tarafından kazanıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Sevgili Eskişehirliler, Anadolu Üniversitemiz tarafından çalışmaları yürütülen Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) Projesi kapsamında gözbebeğimiz Alpu Ovası'nda 1. sınıf tarım arazilerinin kamulaştırma çalışmalarına yönelik açtığımız davayı da kazandık. Ekonomik olarak zaten zor günler geçiren çiftçimizin elinden 1. derece tarım arazilerinin alınmasına sessiz kalamazdık. Bu çerçevede Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 16 Eylül 2022 tarihinde istinaf yolu açık olmak üzere iptal kararı, Bursa Bölge İdare Mahkemesinde 6 Temmuz 2023 tarihinde sonuçlanmış ve kararın temyizi olmamak üzere istinaf başvurularının reddi yönünde sonuçlanmıştır. Alpulu çiftçimiz başta olmak üzere bu bereketli topraklardan geçimini sağlayan ve sofrasına ürün gelen tüm yurttaşlarımızın gözü aydın. Aklın, bilimin, sanayinin ve gelişimin yanında olduğumuz kadar toprağın, üretimin ve üreticinin de yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen, URAYSİM projesi kapsamında yapılacak olan konveksiyonel ve kent içi raylı sistemleri için test yollarının geçeceği güzergahın kamulaştırılması hakkında yayınlanan ilam ile ilgili hukuki süreç başlamış, Alpu Büyük Ovası içerisinde kalan 572 adet tarla, 1 adet kültür merkezi olmak üzere 1 milyon 965 bin 494 metrekare ve %43 ü 1. Sınıf tarım arazilerinden oluşan alanın kamulaştırılması istenmişti.