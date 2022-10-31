Eskişehir'e 72,5 km uzunluğa sahip bisiklet yolu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen, “Cumhuriyet Bisiklet ve Scooter Turu” yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bayram coşkusu şehrin cadde ve bulvarlarını sararken, etkinlik sonunda yapılan çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, 72,5 km uzunluğa sahip bisiklet yolu projesinin müjdesini verdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Bisiklet ve Scooter Turu” büyük ilgi gördü.

Startı Kentpark’tan verilen ve 300’den fazla vatandaşın dağıtılan bayraklar ve reflektörlü yeleklerle katılımlarının gerçekleştiği şehir turu sırasında bayramın coşkusu tüm şehre yayıldı.

Eskişehir Bisiklet Derneği’nin de (VELESBİD) desteklediği yüzlerce bisiklet ve scooter ile yapılan tur sırasında, çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla katılımcılara destek vererek bayramlarını kutladı. Kent merkezinin ana arterlerinden geçerek tekrar Kentpark’a dönen vatandaşlar müzikler ve marşlar eşliğinde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, “Cumhuriyetimizin 99. yılını gururla, onurla kutluyoruz. Etkinliğe katılan tüm katılımcıları tek tek kutluyorum. Burada bir de müjde vermek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in talimatıyla yürütmekte olduğumuz kent için bisiklet yolu projesi aşamalarını tamamladık. Ocak ayında ihaleye çıkabilir hale geliyoruz. Eskişehir’deki 3 üniversitemiz Anadolu, ESOGÜ ve ESTÜ’yü birbirine bağlayacak olan yaklaşık 72,5 km uzunluğundaki hatların yapımını Ocak ayında bir aksilik olmazsa başlatıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Kaplan’ın bisiklet yolu müjdesi katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı. Daha sonra Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy tarafından Sablon Wellness Club’ın destekleriyle yapılan çekilişte, etkinlikte yer alan talihli katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.