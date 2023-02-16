Eskişehir'den deprem bölgesine seyyar tuvalet

Deprem felaketi sonrası bölgede en acil ihtiyaçlardan olan tuvalet konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde üretilen seyyar tuvaletler Hatay, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere afetten zarar gören illere ulaşmaya devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan deprem sonrası acil durum çalışmalarını aralıksız sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yılmaz Büyükerşen’in anlık takip ettiği süreçte afet bölgesinde acil ihtiyaçlardan olan mobil tuvalet konusunda belediye atölyelerindeki üretimini aralıksız sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar A.Ş. deşarj alt yapı malzemelerini üretirken, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler atölyelerinde üretimi yapılan seyyar tuvaletler afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor.

Aydınlatma, lavabo, klozet, temiz su deposu, havalandırma ve içeride olası su akıntısı için tahliye gideri ile konutlarda kullanılan tuvaletlerin standardındaki seyyar tuvaletler, Hatay Antakya, Gaziantep İslahiye ve Malatya başta olmak üzere afet bölgesine ulaştırılmaya devam ediliyor. Atölyelerde hızlı bir şekilde üretilen ve afet bölgesine sevk edilen seyyar tuvaletler ekipler tarafından kurularak hazır hale getiriliyor.

Halen yoğun şekilde çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi atölyeleri, seyyar tuvaletlerin yanı sıra tuvalet kağıdı, sabun, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri afetten etkilenen illere gönderiyor.