Eskişehir'den afet bölgesine 70 tır yardım

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personel, araç gereç ve ekipmanların yanı sıra, başta ekmek ve su olmak üzere insani ihtiyaçları içeren 70 TIR insani yardım malzemesini afet bölgesine gönderdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve10 şehirde büyük yıkıma yol açan deprem sonrası acil durum çalışmalarını aralıksız sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine insani malzemelerin yanı sıra uzman personel, araç gereç ve ekipman desteği de sağlamaya devam ediyor.

Başkan Yılmaz Büyükerşen’in anlık takip ettiği çalışmalarla, afetin meydana geldiği 6 Şubat’tan bu yana Büyükşehir Belediyesi, yardımsever Eskişehirlilerin desteğiyle 70 TIR insani yardım malzemesi, ilk müdahale aracı, pikap, kepçe, ekskavatör, vinç, arama kurtarma malzemeleri, cenaze nakil araçları, minibüs gibi çok sayıda uzman personeli taşıyan ve ihtiyaç duyulan 27 araç ile 250 personelini bölgeye sevk etti.

Büyükşehir Belediyesi roll ekmek, pet şişe Kalabak suyu, ısıtıcı, bebek bezi, mama, mont, yorgan, yastık, havlu, kazak, ayakkabı, uyku tulumu, battaniye, çorap, hasta bezi, kadın pedi, bebek bezi, temizlik malzemeleri, çocuk kıyafetleri, yetişkin erkek ve kadın kıyafetleri gibi çok sayıda tekstil ürünü, çeşitli gıda ürünleri, çadır, tıbbi malzemeler, jeneratör, odun, kömür, soba, köpek ve kedi mamaları, kuş yemi, hayvan üreticilerine dağıtılmak üzere besi yemleri, powerbank gibi binlerce malzemeyi bölgeye ulaştırdı. Ekiplerin afet bölgesinde büyük ihtiyaç duyulan seyyar tuvalet üretim montaj, sevkiyat ve kurulumları da devam ediyor. AFAD koordinesinde devam eden çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman olmak üzere depremden ağır hasar alan illere göndermeye devam ettiği yardımlar, afetzedelere ulaşmaya devam edecek.