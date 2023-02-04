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Eskişehir'de denizlilerdeki kirliliği anlatan atölye

YAŞAM 04.02.2023, 18:15
Eskişehir'de denizlilerdeki kirliliği anlatan atölye

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Jules Verne Yaratıcı Drama ve Tasarım” atölyesinde, sudaki yaşama vurgu yaparak Verne’nin eşsiz eserlerini eğlenceli bir şekilde çocuklarla paylaştı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, 5-11 yaş grubundaki çocuklar için, okulların yarıyıl tatilinde olduğu 24 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında eğlendirirken öğreten, birbirinden farklı etkinliklerle çocuklara için renkli bir tatil dönemi yaşattı.

Birbirinden özel atölyeler gerçekleştiren Masal Şatosu, son olarak çocukları “Yaratıcı Drama ve Tasarım” atölyesinde buluşturdu.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları madde 14’e (sudaki yaşam) vurgu yapılarak deniz kirliliğine ve bunun ekosisteme verdiği zararlar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen atölyede çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Atölyede ayrıca modern bilim-kurgu roman türünün oluşmasına öncülük eden, “Ay’a Yolculuk, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah, Dünyanın Merkezine Yolculuk, 80 günde Devr-i Âlem” gibi çok sevilen, öngörüleriyle modern çağın teknolojisine ve icatlarına fikir babası olmuş, inanılmaz öyküleriyle çocukluğumuzun hayallerini süsleyen Jules Verne ve eserleri hakkında da çocuklara bilgiler aktarıldı.

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