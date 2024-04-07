Eskişehir de bayrama hazır

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatilini Eskişehir’de geçirecekler ve şehir dışından gelecek misafirler için başta turistik merkezler, cadde otoparklar ve ulaşımda bir dizi düzenlemeye gidildiğini açıkladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bayramın 1, 2 ve 3’üncü günü müzeler başta olmak üzere tüm tesislerin ziyarete açık olacağını belirten yetkililer, cadde otoparklar, tematik parklardaki otoparklar ile Sarısungur otoparkının da bayram günleri boyunca ücretsiz olacağını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Zuhal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Sazova Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Sazova Masal Şatosu olmak üzere tüm turistik tesislerimiz arife günü kapalı olacaktır. Tesisler bayramın 1, 2 ve 3’üncü günü hizmet verecektir.

Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondollar da arife günü hizmet veremeyecek olup, bayramın 1, 2 ve 3'üncü günlerinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Şehitlik otoparkı, cadde otoparklar, tematik parklardaki otoparklar ve Sarısungur otoparkımız da bayram boyunca ücretsiz olacaktır. Odunpazarı Mezarlığını ziyaret edecek vatandaşlarımız için arife ve bayramın 1. günü Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ndeki dubalar gün boyu açık olacaktır. Halk Ekmek büfelerimiz ise bayramın 1, 2 ve 3'üncü günleri kapalı olacaktır. ESTRAM’da 7 ve 14 Nisan Pazar günleri bayram nedeniyle oluşabilecek yoğunluktan dolayı tramvay seferleri sıklaşacak. Bayramın 1, 2 ve 3’üncü günleri olan 10,11 ve 12 Nisan tarihlerinde ise Pazar tarifesi uygulanacaktır.

Otobüslerde ise kırmızı 4, mavi 4, siyah 6, kırmızı 63, siyah 78, numaralı hatlarımız 7-14 Nisan tarihleri arasında Pazar çalışması, 80 numaralı hattımız 10-13 Nisan tarihleri arasında Cumartesi çalışması, siyah 92 ve siyah 99 numaralı hatlarımız 10-12 Nisan tarihleri arasında resmi tatil çalışması yapacaktır. Asri mezarlığa hizmet veren siyah 61 numaralı hattımız 7 Nisan’dan itibaren bayram süresince hizmet verecektir. Mavi 44, siyah 55, siyah 56 ve siyah 85 numaralı hatlarımız 9 günlük tatil süresince hizmet vermeyecektir. Zabıta ve İtfaiye teşkilatımız bayram boyunca 7/24 görev başında olacak olup, zabıta ekiplerimize ALO 153 üzerinden, itfaiye ekiplerimize ise ALO 112 üzerinden ulaşabilirsiniz.”