Eskişehir Büyükşehir çocuklara bilimi sevdirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi, ara tatil döneminde düzenlediği atölyeler ile eğitim, eğlence ve tatili bir araya getirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2012 yılından bu yana “Gelecek Eskişehir’den Geçecek” sloganıyla Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda hizmet vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi, çocuklara bilimi sevdirmek için yaptığı başarılı çalışmalarına devam ediyor.

Çocukların ara tatil dönemini en verimli şekilde geçirmesi, eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşaması için Bilim Deney Merkezi tarafından düzenlenen Kasım ayı atölyeleri öğrencilerden büyük ilgi gördü.

“Kıvır Katla Kağıtla, Depremden Stem İle Korunalım, İklim Değişikliğini Öğreniyorum, Uzaylı Dünyalarını Haritalama ve Hayatımızdaki Kimya” atölyelerine katılan 5-7 ve 10-12 yaş öğrenciler keyifli bir tatil dönemi geçirdiler.

Öğrenci velileri ara tatilde düzenlenen atölyeler ile çocukların farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek Bilim Deney Merkezini şehre kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.