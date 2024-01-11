Eskişehir beyaza büründü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle gereken önlemleri alarak ekipleri göreve hazır hale getirirken yağışla birlikte şehrin dört bir yanında aralıksız çalışma başlatıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla birlikte 6 ayrı şantiyede 450 personel ile kent merkez ve kırsalda sorumluluk alanında bulunan bölgelerde kar ve buzla mücadele çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler başlayan kar yağışı ile birlikte kent genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına hız verdi. Çağlan mahalle yolunda yoğun yağış sebebiyle mahsur kalan bir araç ise bölgede çalışma yapan Büyükşehir ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kent merkezinde de önceliğin otobüs ve tramvay güzergâhları, ana caddeler, hastane yolları ve acil servis girişlerin olduğunu belirten yetkililer, kırsal mahalle yolları ve yüksek kesimlerde de kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirttiler.

Kent merkezi ve kırsalda 6 ayrı şantiyede yaklaşık 450 personel ile kış boyunca olumsuz hava koşullarına karşı mücadele edecek olan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 bin 500 ton saf tuz ve 10 bin ton 0-5 agrega karışım malzeme ile kent merkezi ve kırsalda sorumlu olduğu alanlarda buzlanmayı önlemeye çalışacak.

Bıçaklı kar küreme ve tuz üniteli kamyonların yanı sıra, iş makinaları, kar püskürtme aracı, kar savurma aparatı, kar savurucu ve mini kar savurucuların da çalışmalarda kullanıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekiplerin vardiyalı olarak ve araç takip sistemleri kullanarak çalıştıklarını ifade ettiler. Ayrıca kaldırım temizliklerine de yoğun lokasyonlara öncelik verilerek başlandığını belirten yetkililer, sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve zincir bulundurmaları gerektiğini hatırlattılar.