Eskihisar hayalet ağlardan temizleniyor

‘Hayalet Ağlardan Sıfır Atığa’ sloganıyla Eskihisar sahilinde düzenlenen programa ev sahipliği yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz dalgıçlarla birlikte denizde keşif yaptı, temizlik çalışmasına katıldıKOCAELİ (İGFA) - Eskihisar’da balıkçıların avlanırken denizin dibindeki kayalıklara takılarak zarar gören ve kirliliği neden olan ağlar Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle çıkartıldı.

Etkinliğe Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Mesut Önem, Kocaeli Tarım İl Müdürü Levent Küçük, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Eskihisar Su Ürünleri Kooparatif Başkanı Ali Sarı, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Nefes Doğa Sporları Dalış Klubü Başkanı Mustafa Atay da katıldı.

300 BİN METREKARE ALAN TARANDI

Hayalet ağ olarak adlandırılan terk edilmiş ağların balık türlerini tehdit ederek balık çeşitliliğine zarar vermesini önlemek üzere gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Eskihisar sahili boyunca 5 farklı noktada yaklaşık 300 bin metrekare alan tarandı. Taramalar sonucu TÜBİTAK Sahili, Eskihisar İskelesi ve Darıca Halk Plajı’na yakın mevkilerde ağ tespit edildi. Nefes Doğa Sporları Klubü ile birlikte dalış gerçekleştiren Başkan Büyükgöz Eskihisar’da keşif yaptı. Denizdeki ağ yoğunluğunu gözlemleyen Büyükgöz dalış sonrasında etkinliğin çevre temizliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN

Etkinlikte katılımcılara hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Marmaramızı atık ağlardan kurtarmak için başlattığımız Hayalet Ağlardan Sıfır Atığa programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şehircilik hizmetlerinin başı temizlik. Çevremizi çöpten, atıktan arındırmak. Bu hizmet bir süreç işi. Önce mümkün olduğunca az çöp üretmeyi hedefliyoruz. Ardından üreyen çöplerle çevremizi kirletmemeye gayret ediyoruz. Toplanma alanlarında toplanan çöpleri, şehirden uzaklaştırıyoruz. Ardından bu çöpleri yeniden kazanmak üzere dönüşüm sistemini işletiyoruz. Kurumsal olarak öncelikli sorumlu belediyeler. Ancak bu süreç, şehir sakinlerinin hepsinin işi. Hepimizin işi" dedi.

22 BİN METREKARELİK AĞDAN ARINDIRILDI

Bu çalışma için ilgili kurumların paydaşlığında 300 bin metrekare deniz tabanı taraması yapıldığını ifade eden Büyükgöz, "Gözlem ve ölçümlerimize göre 25-30 bin metrekare arasında bir hayalet ağ tespiti yaptık. 10 gün önce, başlattığımız çalışma neticesinde denizimizi yaklaşık 22 bin metrekare ağdan arındırmış olduk. Balık çeşitliliği, plastik kirlenmesi açısından çok önemli bir tehdit. Bu tehdidi bertaraf ederek, deniz altı canlılığı artıracak, deniz canlılarının çoğalmasının önünü açacak, mikro plastik kirlenmesinin önüne geçeceğiz. Kocaeli Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, Su Ürünleri Kooperatif Birliği, Deniz Ticaret Odası, Nefes Doğa Sporları paydaşlığında yaptığımız bu faaliyet için emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.