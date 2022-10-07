ESKİ’den çocuklara su tasarrufu eğitimi

ESKİ Genel Müdürlüğü, Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören çocuklara su tasarrufu eğitimi verdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ Genel Müdürlüğü, çocuklara ve gençlere yönelik bilinçli su kullanımı ve su tasarrufu eğitimleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, Canan - Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri ve Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 155 çocuğa bilinçli su tüketimi, suyun canlı hayatı için önemi, su kaynaklarının korunması, içme ve kullanma suyunun geçtiği aşamalar ve su tasarrufu konularında verilen eğitimler sırasında yapılan basit su arıtma deneyi ile kirli suyun arıtılması gözlemlendi.

Eğitim sonunda çocuklara su tasarrufunu destekleyici görev çizelgeleri, su kahramanları rozeti ve ESKİ Genel Müdürlüğü’nün çocuklar için hazırladığı "Geleceğimiz Susuz Kalmasın" adlı boyama kitabı hediye edildi.

Çocukların yanı sıra eğitime katılan Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri öğretmenleri verilen eğitim dolayısı ile memnuniyet duyduklarını belirterek ESKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler.

ESKİ Genel Müdürlüğü su tasarrufu konusunda vereceği eğitimler ile küçükten büyüğe herkesi bilinçlendirmeye devam edecek.