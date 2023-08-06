Eski Tekel binası Konya'ya değer katacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan “Darü’l-Mülk Projesi” kapsamında restorasyonunu yaptıkları eski Tekel Binası – Depo No: 4’teki yenileme çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya’daki tarihi mirasın korunması için önemli çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi eski Tekel Binası restorasyonunu tamamlamak üzere.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan “Darü’l-Mülk Projesi” kapsamında Konya merkezde 20 farklı noktada projeler yürüttüklerini ifade ederek, bunlardan birisinin de Mevlana Caddesi üzerinde yer alan Depo No: 4 adını verdikleri eski Tekel Binası olduğunu söyledi.

Bu yılın başında tarihi dokuya uygun olarak restorasyon çalışmalarına başladıkları eski Tekel Binası’nda artık son aşamaya geldiklerini dile getiren Başkan Altay, “Konya’mızın kadim miraslarını korumayı ve yarınlara taşımayı en önemli önceliklerimiz arasında görüyoruz. Özellikle gençlerimiz için uğrak noktalardan biri olacak bu tarihi yapıda aslına uygun şekilde güzel bir restorasyon çalışması yürütüyoruz. Öğrencilerimizin vakit geçirebileceği, kitap okuyabileceği bir kitap kafeyi ve sergi alanını da hayata geçirmiş olacağız. Şehrimizin değerine değer katacak bu önemli çalışmayı en kısa sürede hizmete sunmak için sabırsızlanıyoruz. Kamulaştırmayla beraber 50 milyon liranın üzerinde bir maliyetle hayata geçirdiğimiz proje Konya’mız için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.