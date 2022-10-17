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Eski Milletvekili Atilla Sın için TBMM'de cenaze töreni

YAŞAM 17.10.2022, 14:13
Eski Milletvekili Atilla Sın için TBMM'de cenaze töreni

Vefat eden 17. Dönem Muş Milletvekili Atilla Sın için TBMM'de cenaze tören düzenlendi.ANKARA (İGFA) - TBMM'deki törene, merhum vekil Sın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Sın'ın naaşı, öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1941 yılında Ankara'da doğan Sın, Ankara Ticaret Odası meclis üyeliği ve Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 17. dönem Muş milletvekili olarak parlamentoya giren Sın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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