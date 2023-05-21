Son Dakika

Eski evlere özlemi maket tasarımlarla gideriyor

YAŞAM 21.05.2023, 18:50
Eski evlere özlemi maket tasarımlarla gideriyor

İstanbul'da yaşayan Şenay Fidan ile İGF Haber Ajansı olarak gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, eski evlerin maket tasarımlarını yapma sürecini ve Fidan'ın bu alanda ilhamını, çalışmalarını detaylı şekilde konuştuk.Mustafa ŞENGÜL - Afyon Kent Haber / İSTANBUL (İGFA) - Eski evlere özlem duyanlarına maket tasarımlarıyla hitap eden Şenay Fidan, 6 yıl önce evinde beslediği minik hamsterları sayesinde minyatür dünyayı keşfetti.

Bu süreçte maket evlere ilgi duymaya başlayan Fidan, evdeki kedilerden önce hamsterlarının olduğunu ve onlar için sürekli bambu evler yapmaya başladı.

Daha sonra bu hobisinin maket evlere dönüştüğünü ve zamanla bunun kurgusal olayların ışık oyunlarıyla diorama sanatına dönüştüğünü ifade eden Fidan, diorama tasarımlarında kullanılan malzemeler hakkında da bilgiler verdi. Başlangıçta mukavva, yapıştırıcı, makas gibi temel malzemelerle çalışmaya başladığını söyleyen Fidan, pratik yaparak becerilerini geliştirdiğini ve zamanla maket ev yapımına iyice alıştığını söyledi.

Fidan, içinde bulunulan çağda neden maket tasarımının onun için önemli bir kariyer seçeneği haline geldiği yönüdeki soruya da, bu işe özel bir sebebi olmadığını belirterek, şu anda geçmişi günümüze taşımak için maket evler yapmaktan keyif aldığını kaydetti.

Tasarım yaparken en çok 90'lı yıllarda çocuk olmanın kendisine en çok ilham verdiğini anlatan Fidan, bu dönemde geçmişe duyduğu özlem ve nostaljiyi tasarımlarına yansıttığını belirtti.

Tasarım sürecindeki adımlarını ve ilerleyişleri de paylaşan Şenay Fidan, "Bu konuda plan yapmıyor, akışına bırakıyorum. Tasarım yaparken aklıma gelen fikirleri uyguluyorum" dedi.

Kendi tarzını veya imzasını ürünlerine nasıl yansıttığı konusunda da ipuçları veren Fidan, duygusal şekilde çalıştığını ve bu duyguyla yapılan tasarımların kendisini belli ettiğini söyledi. Ürünlerini sosyal medya hesaplarında paylaştığında takipçilerinin kendisini tanıdığını ve sevdiğini belirten Fidan, daimi müşterilerinden bugüne kadar aldığı geri bildirimlerin çoğunlukla olumlu olduğunu ifade etti.

Bu arada bugüne kadar en sevdiği veya en gurur duyduğu tasarım projesinin, kendisine ait olan ve 5 odalı bir ev maketi olduğunu ifade ederek, "İnsanlar genellikle çocukluklarının geçtiği eski evlere özlem duyarlar. Maket tasarımları bu özlemi gidermeye yöneliktir. Bu projenin benim için ayrı bir gurur. Hem beni, hem de karşımdaki insanı mutlu eden bir proje" diye konuştu.

Fidan söz konusu tasarımlarına yönelik eserleri de düzenleyeceği sergilerle vatandaşlarla buluşturmak istediğini ve ilk sergiyi de yakın zamanda Uşak'ta açmayı planladığını sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 32 71
3. Beşiktaş 33 71
4. A.Demirspor 32 63
5. Başakşehir 32 52
6. Konyaspor 33 49
7. Kayserispor 33 49
8. Trabzonspor 32 48
9. Karagümrük 32 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Antalyaspor 32 37
13. Ankaragücü 33 39
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 32 31
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 32 25
19. Hatayspor 32 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 36 88
2. Arsenal 37 81
3. Newcastle 36 69
4. M. United 36 69
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 36 61
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 36 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leeds United 37 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 35 85
2. Atletico Madrid 35 72
3. Real Madrid 34 71
4. Real Sociedad 35 65
5. Villarreal 35 60
6. Real Betis 34 55
7. Athletic Bilbao 35 50
8. Girona 35 48
9. Osasuna 35 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 35 46
12. Mallorca 35 44
13. Almeria 35 39
14. Celta Vigo 35 39
15. Cadiz 35 38
16. Valencia 34 37
17. Getafe 35 35
18. Real Valladolid 35 35
19. Espanyol 35 34
20. Elche 35 20